БРИКС – такое же американоцентричное болото. Китай попытается банковать в одиночку – Евстафьев

БРИКС остается системой сохранения американоцентричной глобализации, поэтому не допустили участия президента России Путина в саммите в ЮАР. Китай попытается представить себя как единственного претендента на мандат управления миром.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил политолог, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Там есть страны, в том числе и в ядре БРИКС, заинтересованные в том, чтобы сократить сотрудничество с Россией и максимально сократить влияние России на так называемом Глобальном Юге. БРИКС – это система сохранения американоцентричной глобализации, а если на пальцах, то это система, при которой мир остаётся американоцентричным, столица мира остаётся в Вашингтоне, доллар остаётся резервной валютой, но некоторые страны будут чувствовать себя в несколько большей безопасности. Если совсем честно, что же, случайно ли всё так получилось, так организовалось, что были созданы условия, чтобы президент России, одной из ключевых стран БРИКС, без которой вряд ли эта организация в принципе может существовать, не смог поехать на этот замечательный саммит? Так случайно вот так все вышло? Нет, конечно! Есть силы, которые заинтересованы в том, чтобы России на Глобальном Юге было меньше, причём некоторые из этих сил называют себя нашими. И это нормально. Посткапитализм – это мир наживы, чистогана и совершенно неограниченной межгосударственной конкуренции. Нам надо понять, что многополярность – это не лобио кушать», – подчеркнул он.

Все разговоры о новом справедливом многополярном мире несостоятельны, поскольку основа остается прежней – капитализм. И тот же Китай, ныне стоящий во главе БРИКС, ведёт в Африке неоколониальную политику не хуже своих предшественников.

«Один капитализм сменяет другой, и вопрос в том, что бывает империализм и капитализм с человеческим лицом, а бывает с нечеловеческим. Бывает вообще без лица, самое страшное – это империализм и капитализм без лица, безликий искусственный интеллект, которому морду набить невозможно. Мы вступаем в эпоху, когда американский неоколониализм, финансовый инвестиционный империализм показал свою несостоятельность. Выходят люди, которые говорят: а теперь будем мы! Мы будем справедливыми, мы будем вас любить и даже немножко дадим денег. Причём в последнем я не сомневаюсь, потому что дальше выкачивать из той же Африки, из Юго-Восточной Азии невозможно», – считает Евстафьев.

Он полагает, что после локальных войн и вооруженных противостояний США утратили мандат на управление миром, и сейчас речь идет о его переходе к другому лидеру.

«Кризисом в Пакистане 2009 года Соединённые Штаты вообще всему миру показали, что они будут спасать свою финансовую долларовую систему любой ценой, даже если вокруг надо будет построить дикое поле. И вот, 15 лет они это поле конструировали. Поэтому – всё, мандат на управление миром у Соединённых Штатов заканчивается. Сейчас выявляются претенденты на этот мандат, и претендент один, который готов взимать, как сказал в одном из выступлений Владимир Путин, ренту гегемона. Да, вот эту ренту гегемона наш восточный сосед готов пока взимать меньше, чем Соединенные Штаты. И к нему потянулись люди. Другое дело, что американцы вокруг себя, особенно поначалу, пытались создавать такие социальные системы, транснациональные компании, образование и так далее. Китай этим делом заморачиваться не будет. Ну, посмотрим. Зачем мы изначально выносим приговор китайскому лидерству в развивающемся мире. Давайте, посмотрим, может быть у людей что-то получится», – заключил эксперт.