В России обсуждают приезд Ромы Билыка в Донбасс, а на Украине «Зверей» назвали «тварями»

Приезд солиста рок-группы «Звери» Романа Билыка на донбасский фронт вызвал большой резонанс в интернете. Это связано с тем, что ранее Билык публично осуждал «войну».

Украинский телеканал ICTV пригрозил музыканту смертью, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«До скорой встречи к Кабзоном. Все эти «Звери», Кипеловы, Кучеры и им подобные после победы Украины над Россией будут в унисон кричать, что власть угрожала им и их семьям, и у них не было другого выхода. Гарантирую это», – сказал анонимный ведущий проекта «Ньюз 200».

Украинский политолог и русофоб Алексей Голобуцкий возмущен тем, что еще в 2018 году в Киеве проходили концерты «Зверей», где «народ кормили говном».

«Твари продержались больше года. Да, могли, как многие другие, свалить за рубеж, давать там скромные концерты и дожидаться конца войны, раз она им так не нравилась. Не стали. Впрочем, они не одни такие», – написал Голобуцкий в своем тг-канале.

Он полагает, что на решение Билыка поехать на фронт повлияла отмена концерта в Екатеринбурге в сентябре. С такой инициативой выступил депутат Госдумы РФ Михаил Романов. И вот, после поездки на Донбасс другая депутат Екатерина Стенякина призывает всем брать пример со «Зверей».

«Это уже не первый артист, который решил изменить позицию. Можно сказать, есть тенденция. Знатоки Z-мира уверены, что нас ждут и другие «переобувания»: тяжело артистам без заработков, приходится подстраиваться под ситуацию. Тем ценнее те, кто твердо стоит на антивоенной позиции, несмотря на потерю заработков, аудитории, перспектив, статуса», – пишет находящийся в розыске уральский либеральный журналист Дмитирий Колезев.

Вся эта риторика возмутила обозревателя «Комсомольской правды! Сергея Мардана. Он полагает, что переоценка ценностей у Билыка связана с тем, что он провел детство и юность в Мариуполе.

«Заукраиснкая сволочь немедленно всё объяснила, как сама поняла. Кончились деньги, проблемы с концертами, переобулся и поехал “поддерживать войну”. Интеллектуальное отребье с претензиями на то, чтобы считаться “образованным классом”, не могут признать даже очевидное – для того, чтобы переобуться, достаточно прокатиться в Крым как Киркоров или вообще ограничится “патриотическим интервью”», – пишет Мардан.

Однако многие в патриотическом лагере не поверили в искренность Билыка.

«Я таким не верю. Я таких презираю. Вчера он был против нас, сегодня за, а завтра? Очень жаль, что уважаемые подразделения встречают этих “патриотов” хлебом-солью. Не мне кого-то учить, но как можно одинаково принимать Чичерину и Рому “Зверя”?», – пишет военный журналист Аким Апачев.

Для военкора Дмитрия Стешина мариупольское детство Билыка не является аргументом.

«И где ты был, долбоеб, целых десять лет? А прошлой весной, когда в твоем городе люди натурально от голода умирали, плакали, если им бутылку воды дарили? В 14-м надо было приезжать, как Юля Чичерина и все порядочные люди. Сейчас-то, что уже ерзать?», – пишет Стешин.

Его коллега Дмитрий Астрахань не согласен.

«Хочу заметить, что СВО и Донбасс не закрытая вечеринка, на которую пришедших поздно не впускают. Тем более, что отсчёт у многих идёт по-разному. Кто-то считает с 2014 года, а кто-то с 22-го. И, если бы тут сегодня были только те, кто остался с 14-го, то получилось бы не очень многолюдно. Можно же сказать “привет, хорошо, что успел”», – написал Астрахань.

Донецкому рэперу Ричарду Семашкову история Билыка напомнила евангельскую притчу о блудном сыне.

«Рома Зверь – это младший сын, который жил распутно, про родной дом свой забыл, в модных проектах снимался, делал вид, что ничего не происходит, а “где надо” ещё и осуждал. А потом вернулся, покаялся. И старшие сыновья забеспокоились, мол, как же так, что за хайп, а главное, из-за кого?», – отметил Семашков.

Журналистка Марина Ахмедова сравнивает Билыка и популярную в прошлом веке певицу Аллу Пугачеву с ее мужем-комиком Максимом Галкиным.

«Пугачева с Галкиным наделали такого, что не переваришь, даже если Галкин запишется в добровольцы и пойдет на фронт. Но лично я не могу слишком строго судить людей душевно некрепких, таких, как, например, этот Зверь. Почему я должна подходить к такому человеку со строгими непрощательными мерками? Поехать на фронт под дроны и бомбы – это поступок, и тут я точно знаю, о чем говорю», – написала Ахмедова.

Писатель Захар Прилепин признался, что всегда не любил группу «Звери», но после поступка Билыка изменил своем мнение.

«Теперь крутивший их по «Нашему радио» Козырев Рому проклянёт, а из фильма «Лето» его вырежут. Но Рома видимо понял, что всё это значения уже не имеет. И, как хотите, а я хочу верить в его искренность», – пишет Прилепин.