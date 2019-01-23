Британцы под Одессой натаскивают украинцев против русских

23.01.2019, Киев, Владимир Гладков

На полигоне в Одесской области британские инструкторы начали выполнение программы по боевой подготовке морских пехотинцев ВМС Украины, которые в перспективе могут быть задействованы в карательной операции по подавлению русского восстания в Донбассе.

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«Основная цель этих курсов – подготовка украинских военных к ведению боевых действий в различных условиях и приведение наших подразделений в соответствие со стандартами стран-членов НАТО.

Обучение проводится по четырем направлениям, а именно: курс подготовки младшего сержантского состава, курс разведки, курс контр-снайперской борьбы и курс ведения боевых действий в ночное время.

Британские инструкторы будут передавать свой опыт применения подразделений по стандартам НАТО. Следует отметить, что данные курсы будут проведены в рамках подготовки подразделений к выполнению задач в районе проведения операции Объединенных Сил.

Подобные проекты дают возможность украинским ВМС не только приобретать новые знания и навыки, но и наладить взаимодействие с представителями вооруженных сил ведущих стран мира с целью дальнейшей скоординированного сотрудничества», – говорится в сообщении пресс-центра ВМСУ.

Напомним, ранее в Народной милиции ЛНР также сообщали, что инструкторы НАТО ведут подготовку украинской армии к боевым действиям в лесостепной местности и городских условиях, что может свидетельствовать о планах по штурму республик Донбасса.