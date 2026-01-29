Британцы подняли авиацию против российского танкера, укрывшегося в их заливе

Вадим Москаленко.  
29.01.2026 20:21
  (Мск) , Киев
Просмотров: 607
 
Британские СМИ отчитались, что прогнали российский танкер «Синегорск» от своих берегов.

Кадры операции публикует британский таблоид «The Sun», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Сообщается, что «Синегорск» бросил якорь рядом с Майнхедом на северном побережье графства Сомерсет. Вероятно, остановка была связана с прошедшим за день до инцидента штормом «Чандра», вызвавшим по всей Британии наводнения и коллапс авиасообщения.

Но англичане тут же увидели потенциальную угрозу в танкере, ведь это место находится недалеко от подводных телекоммуникационных кабелей, соединяющих королевство с США, Канадой, Испанией и Португалией.

Ради того, чтобы прогнать судно из безопасного залива, подняли сначала самолет береговой охраны, который полчаса кружил над «Синегорском». После этого задействовали ещё и вертолет Wildcat для осмотра «подозрительного» корабля.

В результате, танкер был вынужден уйти на юг. Сообщается, что его последний раз видели у берегов островов Силли.

