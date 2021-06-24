24.06.2021, Москва, Михаил Рябов
 
Великобритания, Дзен, Крым, Провокации, Россия, Украина
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Британцы заявили, что готовы повторить поход к берегам Крыма

Новости УкраиныВоенно-морской флот Великобритании готов повторить провокационные заходы в территориальные воды России у берегов Крыма,...

Военно-морской флот Великобритании готов повторить провокационные заходы в территориальные воды России у берегов Крыма, поскольку Лондон не признает воссоединение полуострова с РФ, считая его украинской территорией.

Об этом сообщает газета The Times.

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«Королевский флот всегда будет придерживаться международного морского права, и ничто ему не будет мешать в мирном проходе», – цитирует издание министра обороны Бена Воллеса.

Офис премьер-министра подчеркнул, что эсминец Defender «двигался наиболее прямым и международно признанным путем» между Украиной и Грузией.

«Мы никогда не принимали аннексию Крыма, это были украинские территориальные воды», – заявил министр охраны окружающей среды Джордж Юстис.

Россия могла потопить британский эсминец, но проявила миролюбие.  Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил военный эксперт Михаил Ходаренок, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Потопить этот корабль достаточно легко и имеющимися авиационными средствами, и береговыми ракетно-артиллерийскими войсками, и корабельными средствами поражения, которые имеются на черноморском флоте, противокорабельными ракетами. Даже ракетный катер может одним залпом потопить эсминец, что неоднократно доказано на практике.

Но мы проявили разумное миролюбие и дали ясно понять, что не нужно нарушать территориальные воды нашего государства. Запах войны присутствует, это нужно расценивать, как крупную провокацию и только так. Более того, указания на эту провокацию у командира корабля в письменном виде» – сказал эксперт.


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