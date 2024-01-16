Британии нужно временное перемирие, чтобы накачать Украину оружием и пойти на Крым – эксперт

Великобритании нужен контроль над черноморскими проливами, Севастополем и Крымом. В первую очередь, им нужно разблокировать Босфор и Дарданеллы, чтобы перебросить на Украину корабли и оружие, а после начать новый виток войны.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил эмигрировавший из Украины политолог Михаил Чаплыга, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В том, что привез Сунак, четко просматривается простая двухтактовая стратегия. Поскольку их не интересует, что будет с Украиной и будут ли там живые люди в принципе, их интересует исключительно Севастополь, их интересует исключительно Черное море, их интересуют исключительно проливы, исключительно Крым. Соответственно, что будет с остальной Украиной, их не интересует, им важен только кусок юга, периметр и возможность окопаться с этого периметра для того, чтобы потом в форме прокси проводить все эти мероприятия там», – сказал эксперт.

«Для того, чтобы окопаться и проводить все эти мероприятия, необходимо разблокировать по конвенции Монтрё Черное море. Сделать это можно только на основании заморозки, поэтому в соглашении, которое нам привезли, речь идет о гарантиях не сейчас, а о гарантиях второго такта. Причем, оно одностороннее – там нет обязательства Британии воевать за нас, но есть обязательства о том, что Украина в достаточной мере должна быть готова для того, чтобы защищать интересы Британии, если на нее нападут. Так вот, это соглашение абсолютно четко вскрыло двухтактовость этой игры. То есть, интерес заморозить процесс сейчас, открыть по конвенции Монтрё проливы, затарить, теперь новыми красками заиграет флот морских дронов и так далее. Туда же «Таурусы» для того, чтобы можно было по мосту жахнуть, и четко, понятно, что будет во втором такте», – заявил Чаплыга.