Британия и США в Совбезе ООН отказались слушать доклады о детях Донбасса

Состоялось неформальное заседание членов СБ ООН по «формуле Аррии», посвящённое вопросу обеспечения безопасности детей в условиях вооруженной агрессии Украины. В ходе мероприятия не обошлось без эксцессов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Так, во время выступлений по видеосвязи уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой–Беловой, омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой и других представителей республики, представители некоторых стран демонстративно покидали зал. Представителям данных стран не понравились изложенные факты, свидетельствующие о преступлениях Украины.

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На это обратил внимание председательствующий постпред РФ в ООН Василий Небензя.

«Хотел бы поблагодарить представителей США, Великобритании, Албании и Мальты за их за их судорожную и неоднократную миграцию из этого зала. Это наглядная демонстрация своего безразличного отношения к судьбе детей Донбасса и украинских детей. Мы организовали нашу встречу для того, чтобы рассказать правду в этой ситуации из первых рук от тех, кто этим непосредственно занимается. Именно для этого проводится неформальное заседание Совбеза по «формуле Аррии», – напомнил Небензя.

Он добавил, что представителям этих стран слышать правду смерти подобно.

«Вы не хотите этого слушать и слышать. Понятно, что вам это неприятно и компрометирует ваш нарратив. Правда вам не нужна, вы уже вынесли вердикт на основе лживых фактов и домыслов, как в случае со Скрипалями, с якобы отравлением Навального, с мерзкой провокацией в Буче. Этот список можно продолжать.

Вам комфортно жить в том коконе лжи и держать в нём свою общественность. Всё, что этому угрожает, это для вас «российская пропаганда», и мы об этом сегодня услышали. И ещё – именно вы, а не мы, вводите цензуру в Совете безопасности», – констатировал постпред.

В конце мероприятия слово вновь взяла Мария Львова–Белова, отреагировав на контраргументы и обвинения, которыми бравировали представители западных стран – «насильственное гражданство», «депортация» и прочее. Она сжато, но подробно напомнила присутствующим, о чём шла речь.

«Сложилось впечатление, что у вас один спич-райтер. Все говорили об одном и том же, при том, что мы все изначально уже прокомментировали все ваши обвинения. У нас нет и не было усыновлений, у нас есть опека и попечительство. Мы не препятствуем воссоединению родителей и детей, если таковые имеются. Но сегодня ни от кого из вас я не услышала ни одной фамилии, ни одного факта этого разлучения. Но при этом все абстрактно говорили, что депортируют, отрывают, передают. Дайте факты, и мы их отработаем. Следующее – гражданство. Насильно никто гражданство не даёт. Гражданство детям можно получить с согласия законных представителей. Гражданство мы не меняем, а мы даём дополнительно российское гражданство, в 18 лет ребёнок сам определится, оставлять его или нет. Гражданство даёт им возможность получения всех социальных гарантий и выплат РФ. Мы даём возможности, не облагая никакими обязанностями ребёнка. Гражданство дополняет возможности ребёнка», – подчеркнула омбудсмен.

Примечательно, что во время речи Львовой-Беловой в зале заседаний ситуация повторилась.

«Я видел, что те же самые делегации поспешно эвакуировались снова из зала. Надеюсь, что это не эвакуация чрезвычайного свойства, но так или иначе желаем им самого доброго, молитвы наши с ними. Эти делегации создают историю заседаний по «формуле Аррии». То, что сегодня произошло, мы считаем полностью неподобающим с их стороны, и мы, конечно, запомним это», – прокомментировал Василий Небензя.