Британия направила своих агентов для организации диверсии на химзаводе в ДНР – Басурин

22.11.2018, Донецк, Александр Гусар

Великобритания направила в Донбасс своих инструкторов из Сил специальных операций для организации диверсии на химическом заводе «Стирол» в подконтрольном ДНР городе Горловка.

Об этом в ходе прямого включения в эфире телеканала «Россия 1» заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР полковник Эдуард Басурин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Мы уже неоднократно заявляли о том, что идет подготовка к проведению теракта на химическом предприятии. Так вот, англичане заставляют Украину это сделать. Последние прибывшие в Артемовск инструкторы – это Силы специальных операций Соединенного Королевства, именно те люди, которые занимаются химическими проблемами, которые они могут создавать и потом освещать, дело Скрипалей это показывает», – сказал он.

При этом представитель оборонного ведомства отметил, что у ДНР хватит сил и средств для предотвращения данной диверсии.

«Силы и средства обезопасить данное предприятие у нас есть, чтобы обезопасить данное предприятие. Мы не можем это гарантировать на стороне, где находится украинская армия, а на своей мы это все можем сделать», – резюмировал Эдуард Басурин.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» приводил заявление официального представителя оперативного командования ДНР Даниила Безсонова о том, что украинское военное командование готовит диверсию на крупнейшем в ДНР химзаводе «Стирол» и последующее военное наступление на Горловском направлении.