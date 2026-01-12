Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Британские войска не будут развернуты на Украине, если возникнет угроза их безопасности.

Начальник штаба обороны, главный маршал авиации Великобритании Ричард Найтон заявил об этом на заседании парламентского комитета по обороне, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы не будем задействовать наши вооруженные силы, если не будем уверены, что они будут в безопасности. Я уверен в этом, поскольку принимал непосредственное участие в работе коалиции. Мы готовы к планированию и располагаем средствами для выполнения поставленных задач. А дополнительное финансирование снизит риски, с которыми мы можем столкнуться», – сказал Найтон.

Он напомнил, что правительство Великобритании выделило армии два млн фунтов стерлингов на модернизацию.

«Я уверен, что мы обеспечим безопасность людей, которых туда направим. Но вы же понимаете, что в условиях боевых действий не бывает нулевых рисков. Задача военного руководства при поддержке министров оценить уровень риска и убедиться, что преимущество, которое мы получаем от развертывания войск, перевешивают возможные риски», – сказал Найтон.

В декабре этот маршал заявлял, что «сыновьям и дочерям Британии пора готовиться к войне с Россией».