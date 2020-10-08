Британская «помощь» в постройке катеров Украине не поможет

08.10.2020, Киев, Игорь Петров

Великобритания даст Украине деньги на постройку катеров, но для Украины это будет означать еще один кредит и мало изменит ситуацию с ВМСУ.

Об этом корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил Павел Рудяков, руководитель информационно-аналитического центра «Перспектива».

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«Деньги, которые дает Великобритания на постройку катеров – это кредитные средства. Два из восьми катеров, которые согласно договоренности должны быть построены, будут строиться на верфях Великобритании. Таким образом мы поддержим британскую судостроительную отрасль и дадим работу их верфям.

Очевидно, что эти катера действительно будут строиться. Конечно, можно спорить о том насколько это целесообразно, строить катера за кредитные деньги – у нас и так много кредитов. К тому же, даже если будут построены все восемь катеров, это не изменит ситуацию с украинским флотом.

Что касается британских военных баз в Украине, то заявления об этом имеют мало отношения к реальности. Великобритания никогда не высказывала заинтересованности в том, чтобы разместить на территории Украины какие-то свои инфраструктурные военные объекты. Насколько я понимаю, о базах говорят чиновники разного уровня, но не президент Зеленский.

Так что это – просто риторика для создания оптимистического фона визита Зеленского в Великобританию. Это не планы, это прожекты. Очевидно, они не согласованы с британской стороной и с НАТО. Это наша инициатива, с такими инициативами наши чиновники время от времени выступают. Для определенной публики это звучит привлекательно», – сказал Рудяков.

Как сообщал ПолитНавигатор, Украина и Великобритания подписали договор о намерениях, предусматривающий финансирование ВМСУ.