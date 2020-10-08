Скоро украинским морякам понадобятся британские психушки

08.10.2020, Киев, Ольга Козаченко

Великобритания планирует руками Украины повоевать с русскими на Черном море

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем телеграм-канале пишет депутат Госдумы Елена Панина, давшая оценку визиту в Лондон президента Украины Владимира Зеленского.

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«Визит Зеленского в Британию ознаменовался встречей с премьер-министром Борисом Джонсоном и принцем Уильямом. Цель – подписание соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве. С Джонсоном, по сути, говорили о доступе Британии на земельный рынок Украины, о следовании Украины в фарватере внешнеполитических интересов Британии и выделении 1,2 млрд. фунтов стерлингов для ВМФ Украины. С Уильямом – о создании пунктов психологической реабилитации «ветеранов АТО», – отмечает политик.

Она обращает внимание, что неизвестны условия выделения денег для ВМСУ – связанные кредиты или помощь выделением списываемых единиц флота, тем более что пока подписан лишь меморандум – договор о намерениях.

«Реализация меморандума для Британии интересна, но осложнена политической нестабильностью на Украине. Если Украина лишится газового транзита в результате запуска СП-2, она потеряет до 10% ВВП. Политическая судьба этого государства может поставить под угрозу планы Британии руками Украины повоевать с Россией на Чёрном и Азовском морях. Тут как раз больше могут пригодиться договорённости с принцем Уильямом – нуждающихся в психологической реабилитации в украинском ВМФ будет в этом случае довольно много», – резюмирует Панина.