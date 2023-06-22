Британские ракеты ударили по крымским мостам

Анатолий Лапин.  
22.06.2023 08:04
  (Мск) , Симферополь
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Крым, Россия, Сюжет дня, Украина


Украина ударила британскими ракетами Storm Shadow по мостам на границе Крыма и Херсонской области.

Об этом сообщил врио главы Херсонщины Владимир Сальдо, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина ударила британскими ракетами Storm Shadow по мостам на границе Крыма и Херсонской области....

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По его информации, обошлось без жертв, повреждено лишь дорожное полотно.

«Преступный киевский режим совершил варварский обстрел гражданских объектов — мостов на административной границе между Херсонской областью и Крымом вблизи Чонгара. Киевские террористы хотят запугать херсонцев, посеять панику среди населения, но у них этого сделать не получится.

Мосты мы ремонтировать умеем быстро: проезд машин будет восстановлен в самом скором времени. По предварительной оценке, использовались английские ракеты Storm Shadow. На мостах повреждено дорожное покрытие. Жертв среди людей нет», – сообщил Сальдо.

Подтвердил эту информацию и глава Крыма Сергей Аксенов.

«Ночью был нанесен удар по Чонгарскому мосту. Пострадавших нет. На данный момент взрывотехники проводят экспертизу для оценки типа боеприпаса. Профильные службы приступили к обследованию дорожного полотна. О возможности движения будет сообщено в течение часа», – отметил Аксенов.

В местных пабликах сообщают, что в сторону моста сейчас не пускают ни автомобили, ни пешеходов.

«Друг из Чонгара позвонил, возвращался из Симферополя домой. Стоял в очереди, видел, как прилетело (ВСУ все равно, что люди там гражданские едут). Военные не пускают, машины разворачиваются», – пишут очевидцы.

Советник главы Крыма Олег Крючков призвал выбрать альтернативные маршруты для движения в Крым и из него.

«Крым с Херсонской областью соединяет три пункта пропуска: два в районе Армянска и один в районе Джанкоя. Сбой в работе одного из них не может кардинально нарушить транспортную логистику сухопутного транспортного коридора. Пока идет обследование конструкций чонгарского моста просим выбирать для поездок в Запорожскую и Херсонскую область маршрут через город Армянск», – написал Крючков.

Напомним, недавно министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ готовятся ударить по территории РФ, в том числе Крыма, ракетами Storm Shadow и пригрозил ответным ударом по центрам принятия решений в Киеве в случае, если Украина пойдет на это.

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