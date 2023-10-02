Британские СМИ массово пишут об украинском десанте в Крыму: Чего ждать

Сразу несколько британских изданий сегодня выпустили материалы, посвященные рейду украинских диверсантов к мысу Тарханкут в Крыму в ночь на 24 августа – накануне празднования «дня независимости» в Киеве.

Англичане сообщают подробности – якобы, в успех операции не верили даже инструкторы из Великобритании, береговую оборону отвлекали пять украинских плавсредств, которые севернее от места высадки открыли огонь, а целью десанта была некая мощная российская РЛС, которая засекает пуски ракет «Storm Shadow» и мешает ими атаковать Крым. Тем не менее, в итоге все пошло не по плану – диверсантов засекли, к радару подобраться они не успели, началась перестрелка, но зато якобы всем 20 участникам рейда удалось вернуться живыми.

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Так или иначе, но англосаксы считают вылазку в Крым удачной – якобы, в совокупности действия диверсантов, ракетные атаки и отправка морских дронов к берегам полуострова уже заставляет русское командование перебазировать корабли Черноморского флота в Новороссийск.

Возникает вопрос – почему материалы о десанте на Тарханкут вдруг появились в британских СМИ спустя столько времени? И связано ли это с информацией, которая уже неделю обсуждается в российских Telegram-каналах, освещающих деятельность СВО – о том, будто спецслужбы Лондона тренируют ВСУ для захвата плацдарма на побережье Крыма, где украинские смертники ради картинки о начале боевых действий на полуострове должны будут вступить в бой с российскими военными?

Политолог Владимир Корнилов считает, что причина синхронного появления публикаций по Крыму в британских СМИ – пиар главы украинской разведки Кирилла Буданова.

«Это Буданов пиарится. Видимо, решил, что настало время снова напомнить о себе как о самой успешной альтернативе Зеленскому с точки зрения защиты западных интересов. Видит, что его босса обложили со всех сторон. Вот и кинулся рассказывать направо и налево, какой он гениальный планировщик спецопераций. Причем они этот рейд пытаются представить чуть ли не как нападение на российскую военную базу. Хотя все мы помним, что боевики высадились на какой-то туристической базе, вывесили флаг на коттедже. Но их погнал мужик в трусах с охотничьим ружьем. Но этого Буданов не расскажет, конечно», – напомнил Корнилов «ПолитНавигатору».

Капитан I ранга запаса, эксперт Института стран СНГ Сергей Горбачев опровергает данные о выводе кораблей из Крыма.

«Флот не перебазируется в Новороссийск. Есть такие понятия: рассредоточение сил, укрытие, маскировка, поддержание оперативного режима, применение сил… Всё соответствует нормальной практике боевых действий в условиях специфики СВО», – сказал он «ПолитНавигатору».

Горбачев сомневается, что публикации британскими СМИ материалов по вылазке у Тарханкута связаны с предостережениями о подготовке нового украинского десанта в Крыму.

«Сомневаюсь, что при ясности для нас их намерений, противник предпримет активные действия. Фактор внезапности утрачен. Поэтому – повышение градуса психологического состояния, изматывание путём постоянного боевого напряжения», – объясняет эксперт логику противника.

Участник СВО бывший глава МГБ ДНР Андрей Пинчук настроен менее оптимистично – он допускает, что ВСУ будут атаковать Крым после того, как пробить российскую оборону в Запорожской области не получилось.

«Надо отдать должное противнику – они после того, как видят, что у них что-то не получается, пытаются маневрировать, перестраивать и стратегию, и тактику. Они уже несколько раз меняли направление ударов в рамках «контрнаступа», просто у них не такой большой резерв возможностей, с учетом того, что конечной целью «контрнаступа» изначально был Крым. Цель была – выход на побережье Азовского моря, блокирование Токмака, Бердянска и Мелитополя, и движение в сторону Крыма. Они видят, что у них не получается, время поджимает, более того, существуют политические факторы, связанные с выборами в США, политическими процессами в Великобритании, необходимостью обеспечивать финансовую поддержку Украины. Нужны свежие процессы – слишком критически заходит ситуация с осознанием краха «контрнаступа», поэтому нужно перестроиться. Сейчас происходит очередное перестроение. Какой вывод они сделали для себя: «Если мы пытались зайти на крымское направление через Запорожье, Херсонскую область и не получилось, значит, надо заходить с какой-то другой стороны. Вариантов немного. Другая сторона – это только море. Но море – это очень сложный фактор, тем более, в условиях оборонительных возможностей Крыма. Тогда они повышают свою боевую мощь ракетами, показывают, что это эффективный путь, в том числе, такими акциями, как удар по штабу Черноморского флота. И одновременно надо и украинцам, и своей аудитории, и своим политическим и финансовым лоббистам показать, что этот путь реален. Тогда, пусть малыми силами, но они показывают прецедент, который должен продемонстрировать, что не такой Крым неприступный, как русские говорили, – в их логике, – и поэтому мы начинаем битву за Крым… Поэтому подобные вбросы – это прокачка. С прошлого года они заявили о создании новых сил, по сути, морской пехоты. Морпехи у них были, но теперь их выделили в отдельный род войск, конкретно с целью высадки массового десанта на крымском направлении. Понятно, что это самоубийственная задача, но украинцев не жалко – новых наберут. Эта перестройка «контрнаступа» им кровно необходима, потому что они оказались в тупике, с точки зрения нынешней ситуации, когда ни одно из направлений, в которое они вложились, не дало результата и, самое главное, не просто военного, а и политического, который можно было бы продать и в ходе американских, и в ходе всех остальных выборов, и в ходе стимулирования дальнейшего выделения средств, технической поддержки, вооружения и так далее в сторону Украины», – заявил Пинчук «ПолитНавигатору».