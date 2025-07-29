Британские СМИ тоже заметили, что Трамп становится похож на Байдена

Михаил Рябов.  
29.07.2025 08:56
  (Мск) , Москва
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Дзен, Политика, США


Британская The Guardian отмечает, что на вчерашней пресс-конференции в Шотландии, где Дональд Трамп вновь грозил России, американский президент часто отвечал невпопад, повторяя нелепое поведение своего предшественника Джо Байдена.

«Очевидная психическая нестабильность Джо Байдена была предметом пристального внимания в последний период его президентства, но стоит отметить, что Трамп не только часто говорит многословно и бессвязно, но и иногда скатывается в откровенную бессмыслицу», – говорится в публикации.

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Британская The Guardian отмечает, что на вчерашней пресс-конференции в Шотландии, где Дональд Трамп вновь...

В качестве примера издание приводит ответ на вопрос журналиста о снижении процентных ставок – вместо этого Трамп принялся рассказывать о ремонте казначейства США, а затем вообще – о строительных работах поле для гольфа в Шотландии.

«В конце концов репортёр прервал его, чтобы снова спросить о снижении ставок», – указывает The Guardian.

Как сообщал «ПолитНавигатор», накануне  сын экс-президента Хантер Байден объяснил странное поведение отца приёмом таблеток «Амбиен». Этот препарат, якобы, был нужен для борьбы с бессонницей в условиях, когда престарелый глава государства осуществляет перелёты по миру.

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