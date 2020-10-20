Британские верфи не сделают Украину «морской сверхдержавой»

20.10.2020, Киев, Вадим Москаленко

Британские верфи, которые могут быть построены на территории Украины, на самом деле окажутся ещё одним средством ограбления обнищавшего населения этой страны.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил украинский политолог Михаил Погребинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Конечно, нам это (корабли, заказанные у Британии. – ред.) нужно в последнюю очередь, это очевидно любому незаангажированному человеку. Нам нужно отдавать себе отчёт в том, что мы опять будем залезать в кабалу долгов.

Зачем вам эти корабли? «Мы хотим стать великой морской державой». Это при условии нашей бедности и невозможности обеспечить более или менее пристойный уровень жизни хотя бы для половины населения, чего нет сейчас», – сказал Погребинский.

Он добавил, что английские верфи будут производить для Украины только устаревшие корабли.

«И что? Кто-то подарил нам эти деньги? Нет, это будут долги и использование наших долговых денег английскими верфями, которые будут производить эти корабли, потому что у них нет заказов, у них нет новых разработок и они будут делать старые разработки за наши деньги, долговые, но всё равно это наши деньги и их потребуется отдавать», – резюмировал эксперт.