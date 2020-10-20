20.10.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Великобритания, Политика, Украина, Экономика
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Британские верфи не сделают Украину «морской сверхдержавой»


Британские верфи, которые могут быть построены на территории Украины, на самом деле окажутся ещё одним средством ограбления обнищавшего населения этой страны.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил украинский политолог Михаил Погребинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Конечно, нам это (корабли, заказанные у Британии. – ред.) нужно в последнюю очередь, это очевидно любому незаангажированному человеку. Нам нужно отдавать себе отчёт в том, что мы опять будем залезать в кабалу долгов.

Зачем вам эти корабли? «Мы хотим стать великой морской державой». Это при условии нашей бедности и невозможности обеспечить более или менее пристойный уровень жизни хотя бы для половины населения, чего нет сейчас», – сказал Погребинский.

Он добавил, что английские верфи будут производить для Украины только устаревшие корабли.


«И что? Кто-то подарил нам эти деньги? Нет, это будут долги и использование наших долговых денег английскими верфями, которые будут производить эти корабли, потому что у них нет заказов, у них нет новых разработок и они будут делать старые разработки за наши деньги, долговые, но всё равно это наши деньги и их потребуется отдавать», – резюмировал эксперт.

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