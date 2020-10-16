Бежавший из Белоруссии политолог угрожает «реальным кошмаром» Черноморскому флоту

16.10.2020, Киев, Вадим Москаленко

В скором времени ряд стран передадут Украине военную помощь – боевые корабли и технологии их создания, что якобы поможет ВМСУ стать чрезвычайно грозным противником для Черноморского флота РФ.

Об этом в своем блоге рассказал бежавший на Украину белорусский политолог Игорь Тышкевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Конец 2019 и 2020 год принесли достаточно интересных новостей, которые позволяют говорить о том, что суммарный потенциал ВМС Украины и Государственной пограничной службы Украины может возрасти в разы, если не сказать, что в десятки раз. Я имею в виду ударную мощь и соответственно угрозу российскому флоту.

Давайте пройдёмся по нескольким новостям и сведём отдельные заявления в одно. Начнём с Морской охраны Украины, которая заключила договор с французской фирмой «ОСЕА» на покупку от 16 до 19 малых артиллерийских катеров «проект 108». Эти катера создавались для союзников Франции и активно продаются на внешних рынках. Половина из этих кораблей будут заложены и построены на Украине.

Также Морская охрана Украины несколько дней назад подписала предварительный заказ о покупке трёх кораблей из Италии, речь идёт о больших кораблях длинной 86 метров и водоизмещением около шести тысяч тон «Dras drst 236». Это по умолчанию спасательные корабли для проведения работ, в том числе на глубине, такие корабли могут использоваться для извлечения химических веществ со дна Чёрного моря, взрывных устройств, выполнять спасательные и патрульные функции. Как минимум один из этих кораблей будет построен на Украине, речь идёт о покупке корабля и праве его производить», – отметил Тышкевич.

Он рассказал, что США и Великобритания продадут Украине 16 катеров класса «Mark VI» и восемь ракетных катеров класса «Super Vita», а англичане передадут технологии, которые Украина сможет использовать для производства катеров.

«Прошла новость, что США готовы передать Украине 16 современных морских артиллеристских катеров «Mark VI» – это катера, созданные для американского флота для выполнения задач в своих территориальных водах. Эти катера могут вооружиться как артиллерийским вооружением, так и пусковыми установками ракеты «Гарпун», которые являются противокорабельными ракетами.

Великобритания предложила Украине кредитовать строительство восьми ракетных катеров класса «Super Vita» – это корабли водоизмещением более 400 тон и длинной от 40 до 50 метров с возможностью развивать скорость более 40 узлов. В международной классификации корабли такого класса очень часто относят к малым корветам.

Великобритания кредитует Украину, но при этом она не просто продаёт корабли, первые два корпуса закладываются на территории Великобритании, но закладываются и строятся они украинскими специалистами, которые приедут туда перенимать опыт и учится. После чего выбирается подрядчик, который будет строить все остальные корабли из данной партии на территории Украины и помимо всего прочего Украина получает проект ракетного катера, который она может развивать и продавать на внешние рынки», – отметил эксперт.

После чего политолог подчеркнул, что совокупная сила ВМС Украины возрастёт до 33-35 кораблей и от 4 до 16 из них будут нести ракеты.

«Таким образом, учитывая, что катера строятся достаточно быстро, срок постройки около года. Это значит, что к концу 2021 года или в крайнем случае к концу 2022 года вместо 13-14 кораблей ВМС Украины, Украина будет располагать группировкой не менее чем из 33-35 кораблей из которых как минимум четыре будут малые ракетные корветы.

Если же ракетное вооружение будет поставлено на катера «Mark VI» производства США, то мы получаем ещё 16 ракетных катеров, и это уже реальный кошмар при расчёте на потенциальное боевое столкновение для, скажем, товарищей из российского Черноморского флота», – заключил Тышкевич.