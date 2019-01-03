Британские журналисты начали творить антироссийские фейки с первых секунд нового года

03.01.2019, Киев, Ольга Козаченко

Корреспондент британской газеты Макс Седдон сел в лужу, попытавшись разоблачить российский телеканал.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал политический обозреватель Владимир Корнилов.

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“Британские журналисты продолжают творить фейки в своем репертуаре. Собкор Financial Times Седдон заявил, что новогодняя программа на Первом канале записывалась так давно, что показала живого Кобзона, хотя тот умер еще в августе”, – написал Корнилов.

Эксперт также добавил, что “сенсацию” дружно подхватили многие украинские СМИ со ссылкой на Седдона.

“При этом на самом деле ведущие программы сказали, что Кобзон умер в 2018 г., и четко пояснили, что показывают запись певца из прошлогодней новогодней программы, добавив: “Это первая новогодняя ночь без Иосифа Давыдовича”. Вот ссылка: (хронометраж: 24:00). Так что британские СМИ начали творить антироссийские фейки буквально с первых секунд Нового года. Не изменяют традициям”, – резюмировал Корнилов.

Ранее, как сообщал “ПолитНавигатор”, глава внешнеполитической службы ЕС попалась на антироссийском фейке.

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