Украинская пропаганда попалась на топорном фейке о российских войсках в Крыму

10.12.2018, Киев, Максим Карпенко

На Украине пытаются выдать за переброску войск в Крым видео с выходом боевой техники с полуострова.

Так, общественник Александр Талипов в своем блоге раскритиковал украинские СМИ, которые распространили видео с военной техникой, которая якобы едет в Крым через мост в Керченском проливе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«1000 репостов, 30000 просмотров, десятки новостей в украинском сегменте интернета. «Россияне испугались военного положения на Украине и стягивают в Крым боевую технику» и даже видео выложили. Вот только незадача, техника уходит из Крыма. Доказательство: съёмка ведётся с ЖД моста, он расположен справа от автомобильного, если смотреть в сторону Кубани, значит техника уходит на материк. Получается Крым в такой безопасности, что даже “делится” с материком боевой техникой! Но “небратьям» же факты не нужны, Россия их испугалась! Смешные.

Ну а по факту, с 7 на 8 декабря проходили учения на Чаудинском военном полигоне. Технику туда завезли кораблями, а уходит она своим ходом», – пишет Талипов.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, военная разведка Украины шокирована боевыми возможностями российской армии в Крыму.

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