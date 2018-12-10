10.12.2018, Киев, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Крым, Пропаганда, Россия, Украина
Просмотров:

Украинская пропаганда попалась на топорном фейке о российских войсках в Крыму

На Украине пытаются выдать за переброску войск в Крым видео с выходом боевой техники с полуострова.

Так, общественник Александр Талипов в своем блоге раскритиковал украинские СМИ, которые распространили видео с военной техникой, которая якобы едет в Крым через мост в Керченском проливе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«1000 репостов, 30000 просмотров, десятки новостей в украинском сегменте интернета. «Россияне испугались военного положения на Украине и стягивают в Крым боевую технику» и даже видео выложили. Вот только незадача, техника уходит из Крыма. Доказательство: съёмка ведётся с ЖД моста, он расположен справа от автомобильного, если смотреть в сторону Кубани, значит техника уходит на материк. Получается Крым в такой безопасности, что даже “делится” с материком боевой техникой! Но “небратьям» же факты не нужны, Россия их испугалась! Смешные.

Ну а по факту, с 7 на 8 декабря проходили учения на Чаудинском военном полигоне. Технику туда завезли кораблями, а уходит она своим ходом», – пишет Талипов.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, военная разведка Украины шокирована боевыми возможностями российской армии в Крыму.

Читайте также: Крымский общественник разоблачил страшный украинский фейк.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,


ReCreative


Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Похожие новости

    Все новости за сегодня
  • Декабрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть