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Президент США Дональд Трамп, вероятно, примет предложенные республиканскими «ястребами» антироссийские санкции, но введет их в действие по-своему.

Об этом на канале «The Duran» заявил британский аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Меркуриса, при этом для Китая, Индии и Турции будут сделаны исключения и им разрешат закупать российскую нефть.

«Мерц и Зеленский снова подняли вопрос о санкциях. Они говорят: «Знаете, если мы сейчас не можем получить ракеты ПВО, давайте хотя бы введем те сокрушительные санкции, о которых Линдси Грэмм и Блюменталь говорят. В Сенате. До сих пор Трамп не проявлял особого энтузиазма по поводу этих санкций. Но мы должны понимать, что в ближайшие пару недель давление в отношении новых санкций против России будет усиливаться», – уверен Меркурис.

Аналитик также отмечает, что Китай уже публично заявил, что не позволит нанести России поражение: