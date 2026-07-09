Британский генерал: «По мосту полуостров должны покинуть 2 миллиона крымчан»

Тарас Стрельцов.  
09.07.2026 20:22
  (Мск) , Львов
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Великобритания, Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Русофобия, Украина


Для массового исхода с полуострова, помимо топлива, крымчан нужно лишить продовольствия и воды.

Об этом на канале «Первый западный» заявил генерал-майор британской армии в отставке Чип Чепмен, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Для массового исхода с полуострова, помимо топлива, крымчан нужно лишить продовольствия и воды. Об...

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«Интересно выглядит нынешняя украинская стратегия относительно Керченского моста. На Западе, ссылаясь на Сунь-Цзы, часто говорят о необходимости оставить противнику «золотой мост» для отступления.

Одним из серьёзных психологических последствий может стать ситуация, при которой значительная часть, приблизительно 2 миллиона жителей Крыма, воспользуется этим маршрутом для выезда. Массовый отток населения может стать не только символом военного отступления, но и признаком глубоких общественных изменений внутри России», – рассуждал Чепмен.

«В случае существенного ухудшения логистики полуостров может столкнуться не только с дефицитом топлива, но и с перебоями в поставках продовольствия, воды и других жизненно необходимых ресурсов. Такое развитие событий может создать серьёзное психологическое давление как на население, так и на российское руководство», – добавил британский генерал.

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