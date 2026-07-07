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«Ждуны»-заукраинцы, остающиеся в Крыму, должны терпеть ежедневный террор ВСУ ради «великой цели» – захвата полуострова бандеровцами.

Об этом в эфире РБК-Украина заявил главарь Зе-офиса (включен в перечень террористов в РФ, однако возглавляет переговорную группу с Москвой) Кирилл Буданов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я хотел бы сказать, пользуясь возможностью, тем людям, которые действительно понимают, что Крым — это Украина, и это единое целое, и никогда разорвать эту связь никому не удастся, им надо немного с пониманием относиться к происходящему.Я понимаю, что они видят в этом всем, кроме успешных ударов по врагу, еще и социальные проблемы для себя лично, связанные с тем, что нет бензина, перебои со светом огромные, водоснабжение отсутствует – ну это производное от перебоев с электроэнергией по большей части, и так далее, так далее. Но все эти неудобства ради великой цели, а великая цель – это возвращение домой. Поэтому нужно немного с пониманием относиться к происходящему… Сейчас нам главное обрезать всю эту южную логистику, потому что через территорию временно оккупированной Автономной Республики Крым идет обеспечение группировки «Днепр», очень серьезно причем», – заявил Буданов.

Он признал, что ВС РФ в ответ наносят удары по украинской логистике.

«Они интенсифицировали удары по АЗС и так далее, прежде всего по прифронтовым регионам. Это огромная проблема, но будем решать ее».

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