Главарь Зе-офиса обратился к «ждунам» в Крыму: Терпите удары ради великой цели!
«Ждуны»-заукраинцы, остающиеся в Крыму, должны терпеть ежедневный террор ВСУ ради «великой цели» – захвата полуострова бандеровцами.
Об этом в эфире РБК-Украина заявил главарь Зе-офиса (включен в перечень террористов в РФ, однако возглавляет переговорную группу с Москвой) Кирилл Буданов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я хотел бы сказать, пользуясь возможностью, тем людям, которые действительно понимают, что Крым — это Украина, и это единое целое, и никогда разорвать эту связь никому не удастся, им надо немного с пониманием относиться к происходящему.Я понимаю, что они видят в этом всем, кроме успешных ударов по врагу, еще и социальные проблемы для себя лично, связанные с тем, что нет бензина, перебои со светом огромные, водоснабжение отсутствует – ну это производное от перебоев с электроэнергией по большей части, и так далее, так далее. Но все эти неудобства ради великой цели, а великая цель – это возвращение домой. Поэтому нужно немного с пониманием относиться к происходящему…
Сейчас нам главное обрезать всю эту южную логистику, потому что через территорию временно оккупированной Автономной Республики Крым идет обеспечение группировки «Днепр», очень серьезно причем», – заявил Буданов.
Он признал, что ВС РФ в ответ наносят удары по украинской логистике.
«Они интенсифицировали удары по АЗС и так далее, прежде всего по прифронтовым регионам. Это огромная проблема, но будем решать ее».
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