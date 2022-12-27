Британский геополитик: Есть четыре сценария развития ситуации в Косово

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Тимоти Лесс, сотрудник Центра геополитики Кембриджского университета, считает, что Белград устал от компромисса с Приштиной, которая на неопределенный срок оттягивает создание Сообщества сербских муниципалитетов.

По словам исследователя, которого цитирует сербское издание «Политика», ныне есть четыре возможных сценария развития ситуации в Косово и Метохии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Тимоти Лесс считает, что сейчас Косово и Метохия переживает момент истины, поскольку Сербия решила выступить в защиту косовских сербов, не желающих быть поглощенными «независимым государством Косово». Он сказал, что пока диалог застопорился, Приштина достигает своих целей другими средствами, и тот факт, что Евросоюз отменил визовый режим для «Республики Косово», которая одновременно подала заявку на членство в ЕС, не может быть совпадением.

«В свою очередь, Белград решил оказать давление на Приштину и своих западных партнеров, дав понять, что Сербия пойдёт на решительные действия, если Приштина не предоставит автономию косовским сербам», – отметил Лесс.

По его словам, это открывает возможность для ряда сценариев.

«Одна из возможностей для Приштины – сдаться и согласиться на создание Сообщества сербских муниципалитетов (ССМ) в Косово и Метохии. Однако такой исход кажется относительно маловероятным, учитывая давнее неприятие Приштиной такой автономии, а также отсутствие влияния и готовности Запада изменить политику приштинских властей», – сказал Лес.

Другая возможность, по словам исследователя, состоит в том, чтобы Сербия отступила и уговорила косовских сербов убрать баррикады, не достигнув создания ССМ, в рамках некого компромисса, достигнутого извне.

«Но я думаю, что Сербия устала от таких компромиссов, которые могут дать Белграду краткосрочную победу, но позволят Приштине выиграть в более длительной борьбе. Более вероятен третий сценарий, что все останется так, как сейчас, когда Сербия блокирует север края, а Запад призывает «Республику Косово» не отвечать силой, что приведет к фактическому разделу Косово и Метохии», – считает Лес.

Однако, по словам британского геополитика, это будет означать уровень сдержанности, которого албанцы до сих пор не проявляли, что противоречит различным заявлениям властей в Приштине в последние дни.

«Соответственно, четвертый сценарий заключается в том, что албанцы попытаются насильственно убрать баррикады ценой жизней сербов. В этом случае, вполне вероятно, что Сербия ответит вводом армии, а север Косово станет зоной горячего конфликта. Он может затронуть и остальные Балканы, особенно Боснию и Герцеговину и Черногорию, где сербы беспокоятся за своё будущее, а также Прешевскую долину, где албанцы будут добиваться отделения от Сербии», – заключил Тимоти Лес.

Как сообщал «ПолитНавигатор», силы МВД и армии Сербии приведены в повышенную боеготовность.