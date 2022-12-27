Ситуация в Косово: Сербы установили новые баррикады. Белград и Приштина подтягивают войска

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На восемнадцатый день протестов сербов в Косово и Метохии они установили новые баррикады на севере края, на этот раз – в главном городе сербского анклава, Косовской Митровице, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Утром 27 декабря, в ответ на приведение «косовских сил безопасности» в повышенную боеготовность и закупку властями в Приштине тяжелой техники для сноса баррикад, косовские сербы возвели две новые – в самой Косовской Митровице и на въезде в город.

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При этом в южной части Косовской Митровицы, населённой преимущественно албанцами, появились наклейки с призывами бойкотировать сербские товары.

«Косовский премьер» Альбин Курти ранее назвал протест сербов «баррикадами Вагнера», а сербов – «лысыми людьми с бородами в темной униформе, которые обожают Кремль и вагнеровцев». По его мнению, невозможно, чтобы сербы в Косово сами установили баррикады, и «за этим стоит Белград».

При этом 27 декабря Курти подтвердил, что KFOR (международные силы под руководством НАТО, отвечающие за обеспечение стабильности в Косово] попросили дополнительное время для сноса баррикад, но «это вопрос нескольких дней».

По его словам, приштинские власти возьмут дело в свои руки, если этого не сделает миссия KFOR.

Накануне вечером по приказу президента и главнокомандующего Сербии Александра Вучича силы МВД и армии Сербии были приведены в повышенную боеготовность. По данным телеканала N1, армия Сербии разместила дальнобойные гаубицы и РСЗО, а также контингент военной полиции в двух километрах от КПП «Ярине» на административной линии с Косово.

Ранее близкая к сербским властям газета «Вечерние новости» сообщила, что 1500 бойцов «косовских сил безопасности» (де-факто армии) находятся в полной боевой готовности и могут вторгнуться на север края в любую минуту.

Около полуночи 26 декабря президент Сербии Александр Вучич встретился с Патриархом Сербским Порфирием и обсудил ситуацию в Косово и Метохии. По неофициальной информации, сербский лидер запросил благословения главы Сербской православной церкви на защиту сербского народа в крае.

Как сообщал «ПолитНавигатор», глава «МВД Косово» угрожал силой снести сербские баррикады на севере края.