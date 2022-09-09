Британский политолог на львовском ТВ: Принц Чарльз профукает Шотландию

09.09.2022  19:59 (Мск), Львов
Тарас Стрельцов.  
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Беспорядки, Великобритания, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
Новости Украины

Принц Чарльз будет старомодным королём, далёким от реформаторства, чем могут воспользоваться шотландцы, мечтающие о независимости от Великобритании.

Об этом в эфире телеканала «NTA» заявил британский политолог рагульского происхождения Тарас Кузьо, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Принц Чарльз будет старомодным королём, далёким от реформаторства, чем могут воспользоваться шотландцы, мечтающие о...

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«Это будет принц Чарльз, он так долго ждал. Он – очень старомодный и не будет ничего менять. Он не является радикальным реформатором. Всё будет продолжаться, как и было. И тут я не думаю, что что-то кардинально изменится.

Тут одна опасность есть для короля – это потенциальная независимость Шотландии. Мы не знаем, что теперь будет с Шотландией, потому что Шотландская национальная партия хочет дополнительный референдум», – предупредил он.

«И король должен объединить четыре части Великобритании – Северная Ирландия, Уэльс, Шотландия и Англия», – выразил опасения Кузьо.

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