Британский политолог: На Украине надо было действовать хитрее

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Вашингтону надо был делать ставку не на оголтелых нацистов-русофобов, а на более умеренных украинских политиков, которые могли бы незаметно и без скандалов продать страну Западу.

Об этом в эфире интернет-канала «The Duran» заявил британский аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«США поддерживает тех, кто занимает самые крайние позиции, подрывая позиции тех, которые могли бы вести более умеренную и реалистичную политику. Уже много лет я внимательно слежу за Украиной. Каждый раз, когда возникает спор между сторонниками жёсткой линии и теми, кто предлагает искать компромиссы, радикалы могут сказать: «Почему мы должны идти на уступки, когда мы можем достичь наших максималистских целей, потому что США нас поддерживают?!». И в результате это приводит США к проблемам, которые мы имеем сейчас. Украина могла бы стать страной, очень тесно связанной с США. Это могла бы быть страна, которая в конечном итоге присоединилась к ЕС», – сказал Меркурис.

Он подчеркнул, что Вашингтону надо было действовать хитрее, и интегрировать Украину не провоцируя роста национализма.

«Этого можно было бы достичь, если бы сначала были сделаны определённые внутренние уступки русским. Предоставление им некоторых прав и разрешение говорит на русским языке, что-то в этом роде, что никак не повлияло бы на позицию США. Но в США, видимо, не смогли этого увидеть», – подытожил он.

Напомним, накануне Александр Меркурис жаловался, что приближается ситуация поражения Запада на Украине.