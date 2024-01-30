«Мы приближаемся к поражению Запада на Украине» – британский аналитик

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Агрессивные и воинственные заявления западной прессы по поводу продолжения войны против России дают понять, что в ближайшее время мирных переговоров по Украине не случится.

Об этом в эфире интернет-канала «The Duran» заявил британский аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я очень-очень внимательно слежу за тем, что говорят в газетах в Соединённых Штатах и Британии, чтобы попытаться найти мирное завершение войны на Украине. Моё чёткое мнение заключается в том, что никаких переговоров подобного рода не будет. В Вашингтоне были политические дебаты по этому поводу, и те, кто хотел прекратить переговоры, победили», – пожаловался аналитик.

По его мнению, дело идёт к большой войне.

«Я думаю, мы приближаемся, к ситуации поражения Запада на Украине, и полного отсутствия переговоров. Это очень тревожная ситуация, когда люди больше не боятся ядерного оружия. Война?» – добавил Меркурис.