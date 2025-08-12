Британский полковник требует арестовать Путина на Аляске

Анатолий Лапин.  
12.08.2025 11:54
  (Мск) , Киев
Просмотров: 3242
 
Беспредел, Великобритания, Дзен, Политические диверсии, Россия, Сюжет дня


США должны арестовать президента России Владимира Путина во время его визита на Аляску. Об этом в эфире Byline TV заявил британский полковник в отставке Хэмиш Бреттон-Гордон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению русофоба, это якобы нужно сделать несмотря на то, что США не признают юрисдикцию Международного уголовного суда.

США должны арестовать президента России Владимира Путина во время его визита на Аляску. Об...

«Я предлагаю арестовать Путина в США на Аляске, когда он туда прилетит. Международный уголовный суд выдал ордер на его арест еще в 2023 году за похищение или продажу тысяч детей одиноким или бездетным россиянам. И это – одно из военных преступлений. Я ожидаю, что ему предъявят обвинение в использовании химического оружия, о чем мы уже говорили», – заявил Бреттон-Гордон.

Напомним, что обвинения России в «похищении украинских детей» являются фейком. Западная пресса приводила резкое высказывание помощника президента РФ Владимира Мединского на переговорах в Стамбуле в ответ на требование украинцев вернуть Киеву детей с новых территорий:

«Не устраивайте представление для бездетных европейских старушек».

Военкор Александр Коц сообщал, что во время встречи на Аляске в боевую готовность будет приведена вся ядерная триада России.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить