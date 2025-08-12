Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

США должны арестовать президента России Владимира Путина во время его визита на Аляску. Об этом в эфире Byline TV заявил британский полковник в отставке Хэмиш Бреттон-Гордон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению русофоба, это якобы нужно сделать несмотря на то, что США не признают юрисдикцию Международного уголовного суда.

«Я предлагаю арестовать Путина в США на Аляске, когда он туда прилетит. Международный уголовный суд выдал ордер на его арест еще в 2023 году за похищение или продажу тысяч детей одиноким или бездетным россиянам. И это – одно из военных преступлений. Я ожидаю, что ему предъявят обвинение в использовании химического оружия, о чем мы уже говорили», – заявил Бреттон-Гордон.

Напомним, что обвинения России в «похищении украинских детей» являются фейком. Западная пресса приводила резкое высказывание помощника президента РФ Владимира Мединского на переговорах в Стамбуле в ответ на требование украинцев вернуть Киеву детей с новых территорий:

«Не устраивайте представление для бездетных европейских старушек».

Военкор Александр Коц сообщал, что во время встречи на Аляске в боевую готовность будет приведена вся ядерная триада России.