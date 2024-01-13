Британский премьер привёз на Украину продолжение войны – Бондаренко

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Британский премьер-министр Риши Сунак приезжал на Украину для того, чтобы получить гарантии продолжения войны против России.

Об этом в интервью украинскому журналисту Александру Шелесту заявил политолог Кость Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Визит Риши Сунака – это фактически «Давайте просто воевать» 2.0. Это можно сравнить с визитом Джонсона в апреле 2022 года. Что касается самого визита Сунака – он не дал серьёзных гарантий. Если посмотреть, то гарантий там нет. То, что даётся Украине – даётся для продолжения войны. Ракеты большой дальности – не то оружие, которое даётся, чтобы заканчивать войну. Оно даётся для того, чтобы войну продолжать», – сказал Бондаренко.

Он подчеркнул, что этот визит долго готовился – именно для этого Зеленский отправился в турне по странам Прибалтики.

«Там обсуждались важные моменты, которые остались за кадром, и связанные с теми гарантиями, которые брала на себя Украина. И там же решались все нюансы будущего визита Риши Сунака. Только для непосвящённых он кажется неожиданным и спонтанным визитом. Украина пытается закрепить британское доминирование в условиях, когда США не дают желаемого количества денег, не дают оружия, и так далее. Британия возвращается на круги своя на Украине», – добавил эксперт.