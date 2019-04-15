Британский русофоб анонсировал возможное убийство Зеленского

15.04.2019, Киев, Ольга Козаченко

Если за несколько дней до второго тура выборов президента Украины погибнет лидирующий в опросах комик Владимир Зеленский, то его электорат будет обвинять в случившемся действующего президента Петра Порошенко.

Об этом в интервью киевскому интернет-изданию “Апостроф” заявил научный сотрудник британского Королевского института международных отношений Chatham House Джеймс Шерр.

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По его словам, у действующего президента мало шансов победить Зеленского во втором туре.

“Однако следующие несколько дней все равно могут быть очень непредсказуемыми. Скажем так, если кто-то в Москве захочет убить Зеленского, я боюсь, что его электорат обвинит в этом Порошенко, даже если тот будет к этому совершенно непричастен. Если что-то случится с Зеленским, ситуация в стране может встать с ног на голову и люди будут обвинять в этом не Россию, а Порошенко. Ему никто не поверит, даже если он покажет стенограммы разговоров и скажет, что причастных к этому убийству уже арестовали. Ну я-то, пожалуй, поверю, но не те, кто голосовал за Зеленского”, – опасается Шерр.

Он также признал, что его пугает опасно низкий уровень доверия к государственным институтам, к президенту и украинскому государству.

“И в Кремле будут рассуждать, как повернуть это недоверие украинского населения в том направлении, которое может непосредственно разрушить государство”, – полагает британский эксперт.

Как сообщал “ПолитНавигатор”,Джеймс Шерр, чей центр не так давно активно участвовал в раскрутке скандала вокруг «отравления Сергея Скрипаля», оказался не только плохо законспирированным агентом британских спецслужб, но и любителем гомосексуальных утех.

Также Шерр сообщил две скверных новости для Украины.