Британский шпионский гадюшник не отцепится от Украины даже после разрушения офиса в Киеве

Михаил Рябов.  
29.08.2025 12:30
  (Мск) , Москва
Просмотров: 233
 
Великобритания, Дзен, Украина


Вышвырнутый из России за связь со спецслужбами Лондона «Британский совет» всерьез вцепился в Украину и не намерен прекращать деятельность даже после разрушения офиса в Киеве.

Газета The Guardian публикует заявление Скотта Макдональда, исполнительного директора British Council (нежелательная в РФ организация).

«Британское правительство недавно заявило о 100-летнем партнёрстве с Украиной… Работа Британского совета… будет продолжаться на протяжении всей войны, независимо от того, будет офис или нет», – говорится в заявлении.

Макдональд перечисляет проекты своей организации на Украине – «в сфере образования, преподавания… культурных программ по всей Украине».

Это дает понимание о масштабах распространения британской агентуры и взращивания нового прозападного поколения – то, чего, увы, не делала в свое время Россия, предпочитая работу лишь с украинскими элитами.

«Мы работаем с партнёрами над тем, чтобы обучить более 15 000 учителей в Украине… мы поддерживаем внешнеполитические интересы Великобритании, но наша деятельность рассчитана на долгосрочную перспективу, мы независимы и не ограничены краткосрочными правительственными циклами», – пишет Макдональд.

