«ЕС в ярости»: Российский удар заставил прикрыть офис «мягкой силы» британцев в Киеве

Михаил Рябов.  
29.08.2025 11:56
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1707
 
Денацификация, Дзен, ЕС, Киев, Украина


«ЕС в ярости из-за смертоносной российской атаки, повредившей его офисы в Киеве», говорится в публикации газеты Wall Street Journal.

Сообщается о разрушениях в офисе Британского совета (он будет закрыт) и финансируемого США пропагандистского антироссийского «Радио Свобода», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Ракетный удар разрушил здание рядом с представительством ЕС в Украине, в результате чего взрывная волна дошла до здания, где находится делегация, и до башни, где живут сотрудники ЕС», – пишет издание.

Посол Катарина Матернова заявила, что сотрудники были «потрясены и напуганы».

«Война затронула Европейский союз», – пафосно объявила она в блоге.

Британская The Guardian уточняет:

«Этот инцидент стал первым случаем, когда британская государственная собственность подверглась атаке со стороны России после полномасштабного вторжения в Украину… На фотографиях, опубликованных Британским советом, видно, что окна и вход в здание разбиты, а вокруг валяются стёкла и обломки. На отдельных снимках, опубликованных комиссией, запечатлены разрушенные офисные помещения с обрушившимися потолочными панелями и разбитыми стеклянными дверями и окнами».

Впрочем, даже американская газета признает, что целью атаки было находящееся рядом здание компании, производящей дроны для ВСУ.

«У украинского производителя беспилотников есть офисы в здании, которое было разрушено рядом с иностранными объектами. Пока неясно, было ли это целью, но даже если это так, это говорит о потенциально серьёзном нарушении безопасности в компании, которая напрямую участвует в военных действиях Украины», – пишет WSJ.

