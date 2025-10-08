Западные специалисты напрямую управляют переданными Украине военными системами, находясь при этом за границей. При этом, спецназ, в частности британский, принимает участие в конфликте напрямую.

Об этом в эфире британского телеканала SkyNews заявил эксперт по вопросам безопасности и обороны профессор Майкл Кларк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

