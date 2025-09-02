Британское минобороны: На требования России плевать, будем усиливать ВСУ

02.09.2025 08:06
Глава британского министерства обороны Джон Хили, выступая в парламенте, вновь дал понять – требования России о демилитаризации Украины по-прежнему игнорируются – напротив, Лондон намерен усиливать ВСУ.

«Мир достигается силой, и задача таких стран, как Великобритания, которые решительно поддерживают Украину, — обеспечить Украине максимально сильную позицию на поле боя и за любым столом переговоров. Это означает усиление военной поддержки Украины, что мы и делаем, и мы продолжим это делать… Мы усиливаем экономическое давление на Путина», – заявил Хили.

Он вновь заявил о готовности ввода контингента на Украину вопреки протестам Москвы.

 «Цель коалиции сил, которые мы возглавляем, – активно защищать украинское небо, безопасность украинских морей и присутствие, которое поможет успокоить украинцев и укрепить их оборону. Мы исходим из того, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе самая сильная защита и самое сильное сдерживание – это украинские вооруженные силы».

