Британское минобороны: На требования России плевать, будем усиливать ВСУ

Глава британского министерства обороны Джон Хили, выступая в парламенте, вновь дал понять – требования России о демилитаризации Украины по-прежнему игнорируются – напротив, Лондон намерен усиливать ВСУ.

«Мир достигается силой, и задача таких стран, как Великобритания, которые решительно поддерживают Украину, — обеспечить Украине максимально сильную позицию на поле боя и за любым столом переговоров. Это означает усиление военной поддержки Украины, что мы и делаем, и мы продолжим это делать… Мы усиливаем экономическое давление на Путина», – заявил Хили.

Он вновь заявил о готовности ввода контингента на Украину вопреки протестам Москвы.