Британское ТВ: «Орешник» долетит до Острова за 10 минут

Михаил Рябов.  
10.01.2026 13:17
  (Мск) , Москва
Просмотров: 508
 
Великобритания, Вооруженные силы, Дзен, Россия


Российская ракета «Орешник», применение которой было накануне вновь продемонстрировано под Львовом, способна за 10 минут достичь целей на территории Великобритании.

Об этом в эфире британского канала SkyNews заявила Виктория Тейлор, аналитик по вопросам обороны. Она назвала «Орешник» — «непредсказуемой тварью».

«Заявленная дальность действия составляет до 5500 километров, что теоретически позволяет добраться до большей части Европы.

Его огромная скорость, составляющая 10-11 Махов, также является неотъемлемой частью его опасности: чем быстрее летит ракета, тем меньше времени у систем противоракетной обороны на ее обнаружение, отслеживание и перехват.

Ранее Королевский институт объединенных служб оценил, что баллистическая ракета средней дальности, летящая со скоростью 10 Махов, может достичь Великобритании в течение 10 минут, если ее запуск будет произведен с западной части России», – указывает автор.

В сюжете также признаётся – в прошлом Украина, на вооружении которой стоят системы ПВО НАТО, перехватывала ракеты на уровне 80%, однако к последнему кварталу 2025 года этот показатель официально «упал до нового минимума в 54%».

Sky News указывает, что запуск «Орешника» наверняка связан с анонсированным «коалицией желающих» вводом контингента НАТО на Украину и строительства военной инфраструктуры под это.

«Учитывая репутацию «Орешника» как ракеты, способной «разрушить» подземные бункеры, нельзя игнорировать более широкие последствия для безопасности украинской и натовской инфраструктуры, такой как военные и складские объекты (не говоря уже об их персонале)», – отмечает автор.

Метки:

Все новости за сегодня



