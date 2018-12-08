09.12.2018, Донецк, Александр Гусар
 
Вооруженные силы, Донбасс, ЕС, Украина
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“Спасибо”, братушки: Бронетехнику из Чехии гонят в Донбасс

Украинские военные перебрасывают в Донбасс старую советскую военную технику из Чехии, проданную «европейскими партнерами» Киеву. Об этом сегодня во время брифинга сообщил официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Разведке ДНР стало известно о прибытии на Украину 20 боевых машин пехоты из Чехии, переправку части которых вчера задокументировали СМИ. Ранее в Мариуполь прибыла партия из 10 танков, снятых с хранения и проданных Украине Чехией», – сообщил он.

Безсонов констаттировал, что государства, население которых пострадало от зверств нацистской Германии, сейчас поддерживают русофобский режим в Киеве.

«Важно отметить, что прибывшие 10 танков предназначены для усиления 56-й мотопехотной бригады, дислоцированной под Мариуполем. Кроме этого, в течение недели в 56-ю бригаду из Кривого Рога будут переданы еще 20 бронемашин из 17-й танковой бригады», – добавил представитель оборонного ведомства.

Ранее Безсонов заявлял, что в Мариуполь прибыли танки, разгрузкой которых занимались люди в неопределённой военной форме без знаков различия.

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