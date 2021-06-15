«Бросается в глаза доминирование Путина над Байденом» – эксперт о предстоящей встрече

15.06.2021, Москва, Владимир Гладков

Благодаря различным интервью, комментариям и другим публичным выступлениям Владимира Путина и Джо Байдена, становится очевидным абсолютное интеллектуальное превосходство российского президента над американским.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил военный эксперт Игорь Коротченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора»

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«Когда мы смотрим телевизионные кадры с выступлениями, интервью и комментариями двух президентов, России и США, бросается в глаза абсолютное доминирование Путина над Байденом.

И это не просто разница в возрасте. Это как бы два политика – один политик уходящей эпохи, Байден, и политик XXI века, уверенный в себе, собранный и демонстрирующий в себе динамизм президент России Владимир Путин», – сказал Коротченко.

Он подчеркнул, что по косвенным признакам можно судить о содержании будущих переговоров.

«Что касается самих переговоров. Присутствие там таких фигур, как начальник генштаба Герасимов, спецпредставитель по Сирии, и других, говорит о том, что будут, как минимум, обсуждаться вопросы стратегической стабильности. И в частности, того, что придёт на смену договору СНВ-3, каким будет СНВ-4», – резюмировал эксперт.