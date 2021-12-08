Брошенному в тюрьму в Казахстане пророссийскому активисту Тайчибекову увеличили срок до 10 лет

08.12.2021  15:57 (Мск), Москва,
Алексей Топоров.  
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Дзен, Казахстан, Политические репрессии, Соотечественники


В Казахстане сегодня суд увеличил до 10 лет срок тюремного заключения общественника Ермека Тайчибекова, выступавшего за воссоединение с Россией в единое государство и ранее арестованного по обвинению в разжигании межнациональной розни.

Павлодарский суд сегодня признал русофила также виновным в «распространении заведомо ложной информации» и «распространении порнографических материалов». Судья Джузбаева приговорила Тайчибекова к четырем годам лишения свободы. Путем сложения этого и ранее вынесенного приговоров, срок заключения у неугодного властям общественника увеличился до десяти лет строгого режима.

В Казахстане сегодня суд увеличил до 10 лет срок тюремного заключения общественника Ермека Тайчибекова,...

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», поводом для нового судебного разбирательство стало обвинение «в оскорблении чести и достоинства» павлодарского судьи Акетая. Тайчибеков якобы распространял в соцсетях видео с гомосексуальными утехами человека, похожего на судью.

Процесс по этому обвинению шел в ускоренном темпе – суд уложился всего в три дня, и с процессуальными нарушениями – подсудимому даже не дали возможности ознакомиться с материалами дела, а защите – изложить все свои доводы.

Теперь Ермеку Тайчибекову предстоит еще один процесс  – об оскорблении Нурсултана Назарбаева, которого общественник назвал «маразматиком».

В августе этого года казахстанский русофил, призывавший к интеграции Казахстана и Российской Федерации и поддержавший сражающиеся против постмайданной Украины русский Донбасс, получил семь лет строгого режима за разжигание межнациональной розни, за то, что в интервью российскому порталу «Украина.ру» рассказал о дискриминации русских в Казахстане, а в интервью израильскому Iton.TV о том, как казахстанские власти потворствовали погромам дунган.

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