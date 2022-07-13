Брюссель готов разблокировать транзит подсанкционных товаров в Калининград

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Европейский союз и Российская Федерация договорились о разблокировании транзита грузов в Калининград.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщают «Известия», ссылаясь на высокопоставленные источники с российской стороны.

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«ЕС и РФ договорились о транзите грузов в Калининград. Как заявили «Известиям» высокопоставленные источники с российской стороны, Брюссель предоставил документ, который «полностью удовлетворил» Москву. Там, в частности, указано, что нельзя ограничивать перемещение грузов между частями РФ. По словам собеседников, эту меру могут отдельно прописать в готовящемся седьмом пакете санкций», – отмечается в публикации.

По словам собеседников издания, в начале июля ЕС представил РФ черновик документа, чтобы разрешить транзит Калининградскую область.

«В этом документе сказано, что нельзя ограничивать перемещение грузов между субъектами РФ, то есть все товары, идущие в область, будут выведены в виде исключения из санкционных списков. Речь идет как о ж/д, так и об автомобильном транзите», – сказал источник.

Он говорит, что уже «‎несколько недель идет согласование финального документа между Брюсселем и Вильнюсом»‎. Правда, если в начале статьи утверждается, что «ЕС и РФ договорились о транзите грузов в Калининград», то потом в публикации все выглядит далеко не так однозначно.

«Литва никак не хочет согласиться на компромисс, который предлагает ЕС. Во многом позицию Вильнюса определяют США, оказывающие на него давление. Вопрос сейчас на рассмотрении у литовской стороны», – добавил собеседник газеты.

При этом в Киеве уверены, что Литва не прогнется по вопросу блокады Калининграда