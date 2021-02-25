Брюссель и Вашингтон готовят совместную стратегию давления на Белград

25.02.2021, Белград, Алексей Топоров

В США и ЕС готовятся письменные послания для руководства Сербии, в которых Запад намерен потребовать от Белграда взять на себя обязательство по признанию Косово.

Об этом сообщают Vecernje Novosti, со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

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Издание сообщает, что в неофициальных документах США и ЕС Сербию проинформируют о том, что она должна взять на себя обязательство признать Косово. Причем переданы послания будут в ходе визита ожидающегося на следующей неделе визита представителя ЕС в диалоге между Белградом и Приштиной Мирослава Лайчака, а также намечающегося практически сразу за ним – заместителя помощника госсекретаря США по европейским и евразийским делам Мэтью Палмера.

О том, что с приходом к власти в США Джо Байдена (ранее направившего своему сербскому коллеге «поздравление» с Днем государственности Сербии, содержавшее призыв признать Косово) давление на Белград усилится, прогнозировал и президент Сербии Александр Вучич.

Мирослав Лайчак, Александр Вучичи и Мэтью Палмер.

«Чтобы понять, в каком мы положении, нужно просто прочитать письмо президента Байдена, адресованное нам и Приштине. Крупнейшие европейские державы полностью разделяют взгляды новой американской администрации, и понятно, что мы будем под давлением. Нам остается вести диалог под эгидой Лайчака, и если они думают, что мы легко откажемся от того, что считаем своим, мой ответ: вы ошибались », – добавил президент Сербии.