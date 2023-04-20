Брюссель отвесил звонкую оплеуху Белграду

В среду, 19 апреля, состоялась официальная церемония подписания документа о визовой либерализации для граждан самопровозглашенной «Республики Косово». В ней приняли участие представители Европарламента и Совета министров ЕС – двух институтов, одобривших отмену визового режима для жителей этого автономного края Сербии.

Депутаты Европарламента проголосовали за это решение днём ранее – именно тогда, когда в Страсбурге находился министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич. Он прибыл для участия в мероприятиях по случаю 20-й годовщины членства его страны в Совете Европы (СЕ), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Дачич всё же посетил Страсбург, хотя ранее его участие было поставлено под сомнение, поскольку в повестке дня встречи глав МИД стран-членов СЕ ожидался прием в организацию самопровозглашенной «Республики Косово», которая согласно Резолюции Совета Безопасности ООН 1244 (1999 год) и Конституции Сербии является сербским автономным краем Косово и Метохия (КиМ).

Инициатива о включении запроса Приштины в повестку дня аналогичной встречи впервые появилась ещё в феврале 2023 года, но затем в МИД некоторых европейских стран поступила дипломатическая нота США. В ней Вашингтон потребовал, чтобы вопрос о вступлении «Республики Косово» в Совет Европы не рассматривался до тех пор, пока «Косово не займет более конструктивную позицию по созданию Сообщества сербских муниципалитетов».

Напомню, что Сообщество сербских муниципалитетов в Косово (де-факто – сербскую автономию в крае, где большинство населения составляют албанцы) власти в Приштине обязались создать ещё в 2013 году согласно «Брюссельскому соглашению», но до сих пор не сделали этого безо всяких последствий для себя.

Как отметил Ивица Дачич, некоторые европейские страны действительно предприняли попытки начать процедуру вступления Косово в Совет Европы. По словам главы сербской дипломатии, в первую очередь Германия оказывает на другие государства огромное давление с целью поддержать вступление в СЕ частично признанной республики.

«До сих пор никогда не случалось, чтобы что-то, что не является государством, было принято в Совет Европы. Но когда вы говорите им о территориальной целостности Сербии в ответ на слова немцев о том, что самое главное – это территориальная целостность Украины, ваши слова бьются как об стенку горох. У них своя политика, и они попытаются протолкнуть членство Косово сегодня, завтра или через месяц. Мы должны быть готовы, и посмотрим, как мы будем продолжать участвовать во всем этом. Мы не можем покинуть Совет Европы, но это показывает, насколько эти институты теряют свое значение», – отметил глава МИД Сербии.

Что же касается Европейского Союза, то начиная с 1 января 2024 года «гражданам Республики Косово» будет разрешено путешествовать и находиться на территории стран-членов ЕС до 90 дней в течение любого шестимесячного периода – на основании биометрических паспортов, выданных властями в Приштине.

Стоит отметить, что визовой либерализации сопротивлялись не только пять стран, не признающих «Республику Косово» (Испания, Греция, Кипр, Словакия и Румыния), но и Франция с Нидерландами. Последние страны не без причины опасаются наплыва мигрантов-албанцев з Косово, которые скоро смогут без проблем въезжать в страны ЕС и оставаться там незаконно.

Массовый отъезд албанцев из Косово и Метохии связан с плачевным экономическим положением края, из-за чего десятки тысяч людей всеми силами пытаются обустроиться в странах западной Европы.

Согласно данным портала Kos data, за последние два года территорию края покинуло более 100 тысяч человек, при этом за последние пять лет более 25 тысяч человек отказались от «косовского гражданства». А количество людей, которые, вероятнее всего, покинут КиМ после одобрения визовой либерализации, может составить невероятных 800 тысяч.

Среди них, безусловно, окажутся как боевики террористической организации «Армия освобождения Косово», оставшиеся безнаказанными, и наркоторговцы – ведь Косово, наряду с Албанией, является центром наркотрафика на Балканах. Месяц назад появилась информация о том, что американское Управление по борьбе с наркотиками (DEA) планирует перенос оперативного штаба на Балканах из Афин в Тирану.

При этом решение Евросоюза напрямую дискриминирует проживающих на территории Косово и Метохии сербов, которые сохранили сербское гражданство. С 2009 года они получают паспорта в специальном управлении МВД Сербии – но, несмотря на то, что сербские граждане с 2010-го пользуются безвизом с ЕС, на жителей КиМ он не распространяется. Для поездки в страны ЕС не признавшие «Республику Косово», косовские сербы должны будут и дальше получать визы в Белграде, а в признавшие – в Приштине, Скопье или Тиране.

Неудивительно, что «вице-премьер Косово» Бесник Бислими заявил после подписания акта о либерализации визового режима, что у всех жителей края, имеющих паспорта, выданные в Сербии, есть восемь месяцев, чтобы получить паспорта Косово, чтобы они могли путешествовать без виз в страны Европейского Союза.

Напомню, что аналогичную сегрегацию на основании места выдачи паспорта Евросоюз применяет и по отношению к гражданам России. После 2014 года в Брюсселе заявили, что жители Крыма должны получать европейские визы не в Москве, а в Киеве. А паспорта граждан РФ, выданные в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях страны ЕС вообще не признают.