США признали Албанию центром наркоторговли на Балканах

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Американское Управление по борьбе с наркотиками (DEA) планирует перенос оперативного штаба на Балканах из Афин в Тирану. Об этом 14 марта сообщило издание Albanian post.

DEA объявило об открытии в Албании горячей линии по борьбе с криминалом, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Если Албания хочет стать лидером политики НАТО в регионе, то определенно должна избавиться от ярлыка мафиозного государства. Однако албанские наркобароны не стремятся оставаться в тени, пишет издание.

«Напротив, они чемпионы по хвастовству своим богатством, оружием, отношениями с политиками, судьями, полицейскими и всеми, кто может быть им полезен в укреплении власти», – отмечает Albanian post.

На выборах представители ОПГ ездят по городам и селам, покупая голоса. Именно наркобароны решают, кто станет депутатом в Албании. Согласно международным отчетам, албанская мафия находится на четвертом месте в мире по богатству и власти. В первой десятке рейтинга она находится после итальянской «Коза ностра», но перед мексиканским картелем, который пять лет назад занимал первое место.

По информации Albanian post, албанские наркоторговцы покупают кокаин напрямую в Эквадоре, минуя колумбийские картели и обеспечивая себе выгодную цену сырья.

Албанцы монополизировали рынок кокаина в Англии, оборот которого составляет порядка пяти миллиардов фунтов в год. А годовой доход албанских криминальных группировок исчисляется десятками миллиардов долларов. Это огромная сумма в сравнении с ВВП Албании, который составляет 14 миллиардов евро в год.

Как пишет издание, DEA считает свой приход в Албанию не разовой акцией против наркоторговцев, а «началом настоящей войны против беззакония, пронизывающего всё общество, включая высшие уровни власти».

При этом DEA не устранила наркомафию ни в США, ни в Латинской Америке, которые являются приоритетными направлениями деятельности этой организации, отмечает Albanian post.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в мэрии Брюсселя считают, что органам ЕС самое место в наркоквартале.