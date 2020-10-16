Брюссель перешел красную черту. Москва будет мстить

16.10.2020, Москва, Олег Кравцов

Брюссель получит жесткий ответ от РФ за введенные антироссийские санкции из-за отравления блогера Алексея Навального.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем телеграм-канале пишет московский политолог Сергей Марков.

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«В Москве шокированы поведением Евросоюза и обдумывают возможность радикального изменения политики России на европейском направлении. Конкретно, обсуждается возможность поставить на паузу эти отношения и с ЕС и с его лидерами Германией и Францией. До момента, пока ЕС, Франция и Германия не прекратят нападки на Россию в том грубом стиле, который они используют сейчас», – отмечает Марков.

По его словам, в любом случае политика России в отношении ЕС сейчас будет серьезно пересмотрена, а сейчас анализируется, кто больше может пострадать от этого и что надо менять.

«В Москве считают просто оскорбительными подозрения, что официальные власти России замешаны в отправлении Навального. Кроме того, такие подозрения считают и очень искусственными, потому что никаких даже минимальных доказательств не представлено. В Москве считают, что все жесткие заявления властей ЕС, Германии и Франции основаны на совершенно бездоказательных подозрениях. Немецкие власти не дали никаких доказательств. Только свои выводы и очень жесткие обвинения. Но никаких фактов», – подчеркнул эксперт.

«Объявление санкций против высшего руководства России, включая главу ФСБ, руководство Администрации президента России и руководство Министерства обороны России и тем самым обвинение их в отравлении Навального – это красная черта, которую пересекли лидеры Франции, Германии и руководство ЕС. Сейчас обсуждается, какова должна быть реакция Москвы на это пересечение красной черты», – сообщил Марков.