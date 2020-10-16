16.10.2020, Москва, Олег Кравцов
 
ЕС, Политика, Россия
Просмотров:

Брюссель перешел красную черту. Москва будет мстить


Брюссель получит жесткий ответ от РФ за введенные антироссийские санкции из-за отравления блогера Алексея Навального.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем телеграм-канале пишет московский политолог Сергей Марков.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«В Москве шокированы поведением Евросоюза и обдумывают возможность радикального изменения политики России на европейском направлении. Конкретно, обсуждается возможность поставить на паузу эти отношения и с ЕС и с его лидерами Германией и Францией. До момента, пока ЕС, Франция и Германия не прекратят нападки на Россию в том грубом стиле, который они используют сейчас», – отмечает Марков.

По его словам, в любом случае политика России в отношении ЕС сейчас будет серьезно пересмотрена, а сейчас анализируется, кто больше может пострадать от этого и что надо менять.

«В Москве считают просто оскорбительными подозрения, что  официальные власти России замешаны  в отправлении Навального. Кроме того, такие подозрения считают и очень искусственными, потому что никаких даже минимальных доказательств не представлено. В Москве считают, что все жесткие заявления властей ЕС, Германии и Франции основаны на совершенно бездоказательных подозрениях. Немецкие власти не дали никаких доказательств. Только свои выводы и очень жесткие обвинения. Но никаких фактов», – подчеркнул эксперт.

«Объявление санкций против высшего руководства России, включая главу ФСБ, руководство Администрации президента России и руководство Министерства обороны России и тем самым обвинение их в отравлении Навального  – это красная черта, которую пересекли лидеры Франции, Германии и руководство ЕС. Сейчас обсуждается, какова должна быть реакция Москвы на это пересечение красной черты», – сообщил Марков.


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Октябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть