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21.01.2019, Киев, Максим Карпенко
 
ЕС, Политика, Россия
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Брюссель ввел новые антироссийские санкции

Европейский союз ввел новые санкции в отношении российских граждан.  Соответствующее решение было принято сегодня Советом ЕС по иностранным делам, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В список попали одна организация и девять физических лиц, среди которых высокопоставленные чиновники российской военной разведки и двое сотрудников спецслужбы.

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«В список включены двое сотрудников ГРУ, а также — глава ГРУ и его заместитель, несущие ответственность за транспортировку и применение в Солсбери нервно-паралитического вещества», – объясняется позиция ЕС на сайте организации.

Стоит отметить, что с 1992 года Главное разведывательное управление ( ГРУ) носит название Главное управление Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации.

Ранее российский либеральный политолог Станислав Белковский заявил, что в скором времени на Западе нынешние политики сменятся на тех, кто не был «травмирован» уходом Крыма в состав России и войной на Донбассе, тогда и будут сняты санкции с России.

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