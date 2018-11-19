На форуме Ходорковского пожаловались, что Россию не берут никакие санкции

19.11.2018, Москва, Максим Карпенко

В скором времени на Западе нынешние политики сменятся на тех, кто не был «травмирован» уходом Крыма в состав России и войной на Донбассе, тогда и будут сняты санкции с России.

Об этом во время лекции на форуме «Открытая Россия», финансируемом беглым олигархом Михаилом Ходорковским, , передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил российский либеральный политолог Станислав Белковский.

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По его словам, в нынешнем состоянии Россия может существовать сколько угодно, а президент Владимир Путин дождется смены западных элит.

«Российский народ не испытывает потребности ни в демократии, ни в буржуазных благах, он абсолютно терпелив и вынослив, поэтому лишения, сопряженные с санкциями и самоизоляцией России, этот народ может выдержать. Напасть на нас никто не может, потому что ядерное оружие не пропьешь. В таком состоянии можно существовать до бесконечности потому, что в России нет ни демократии, ни политических институтов, ни механизмов легальной смены власти, а там-то все есть на Западе.

И западный избиратель уберет нынешнее поколение политиков, приведет какое-то новое, которое уже не будет травмировано аннексией Крыма и войной на Украине, и которое сможет начать разговор с чистого листа», – заявил Белковский.

Он также подчеркнул, что на Западе нынешнее руководство уже устало от украинских политиков, их коррумпированности и неспособности проводить реформы.

«Если говорить о том, возможна ли отмена западных санкций без решения украинских вопросов, да – возможна, в этом смысле Путин не совсем неправ, рассуждая о том, что с течением времени ценность и крымского вопроса, и востока Украины для Запада будет снижаться. Она снижается и сейчас.

Становится все более понятно, что Крым не вернется в состав Украины, что замороженный конфликт в донецком и луганском регионах, ему еще жить десятилетиями – существует же Приднестровье непризнанное уже 26 лет, существует Северный Кипр 44 года, такие примеры есть еще… Естественно, Путин прав в том, что накапливается усталость Запада от Украины в связи с тем, что новая украинская власть оказалась столь же коррумпированной, что и ее предшественница», – резюмировал Белковский.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, остатки Украины признают Крым российским.

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