Брюссель задерживает выплаты странам ЕС за поставленное Киеву оружие

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Европейская комиссия (ЕК) испытывает трудности с выплатами странам-членам ЕС за поставленное Киеву оружие из так называемого «Европейского фонда мира».

«Бюрократия не работает должным образом, процедуры слишком медленные, а масштабы возвращений слишком низкие», – заявил 24 января постоянный представитель Польши при ЕС Анджей Садось.

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Не скрывают своего разочарования и дипломаты из других стран-членов Евросоюза, которые не получили от ЕК ожидаемых денег, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В марте 2022 года в ЕС начал работу «Европейский фонд мира» (European Peace Facility, EPF). Его целью было возмещение расходов, понесенных странами-членами ЕС на оружие, переданное Киеву. В настоящее время объём фонда составляет 3,6 миллиарда евро, однако реальные выплаты из него странам ЕС, уже поставившим оружие, невелики, подчёркивают аккредитованные в Брюсселе дипломаты.

К примеру, Польша, предоставившая Еврокомиссии счета на 2,2 млрд евро за поставленные Киеву оружие, боеприпасы и военную технику (больше всех стран ЕС), получила пока только 27 млн ​​евро. Хотя счета-фактуры были представлены большинством стран ЕС, только шесть получили возмещение. Это Бельгия (900 тысяч евро), Греция (около 7 миллионов евро), Португалия (около 325 тысяч евро), Словения (257 тысяч евро) и Словакия (около 40 миллионов евро).

«EPF – это политическое достижение. Вчера мы единогласно приняли решение по седьмому траншу, который пойдет на рефинансирование военной помощи и обучение украинских военных в Польше. Однако на протяжении многих месяцев мы подчеркивали необходимость введения Фонда в действие. Бюрократия не работает должным образом, процедуры слишком медленные, а масштабы возврата слишком низкие», – заявил Анджей Садось.

Разочарованы и представители другие стран-членов ЕС.

«В политическом измерении увеличение EPF до 3,6 млрд евро – хороший шаг, но в плане реализации – всё выглядит катастрофически. Компенсация составляет 1% за уже осуществлённые поставки. Это слишком мало и слишком медленно», – подчеркнул один из них в комментарии польскому государственному информагентству PAP.

В ЕК отвечают, что детали платежей засекречены.

«Эта информация является конфиденциальной. К сожалению, мы не можем предоставить подробную информацию о возмещении в рамках Европейского фонда мира. Что касается процесса, то все запросы на возмещение проходят через расчетную палату, которая следит за тем, чтобы доставленное оборудование соответствовало потребностям, заявленным Вооруженными силами Украины», – сообщил представитель Еврокомиссии Петер Стано.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Европейский Союз ратифицировал выделение дополнительной военной помощи Киеву на 500 миллионов евро из так называемого «Европейского фонда мира».