Брюссель задерживает выплаты странам ЕС за поставленное Киеву оружие

Оливер Галич.  
25.01.2023 08:45
  (Мск) , Брюссель  
Просмотров: 250
 
Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Польша, Украина


Европейская комиссия (ЕК) испытывает трудности с выплатами странам-членам ЕС за поставленное Киеву оружие из так называемого «Европейского фонда мира».

«Бюрократия не работает должным образом, процедуры слишком медленные, а масштабы возвращений слишком низкие», – заявил 24 января постоянный представитель Польши при ЕС Анджей Садось.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Европейская комиссия (ЕК) испытывает трудности с выплатами странам-членам ЕС за поставленное Киеву оружие из...

Не скрывают своего разочарования и дипломаты из других стран-членов Евросоюза, которые не получили от ЕК ожидаемых денег, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


В марте 2022 года в ЕС начал работу «Европейский фонд мира» (European Peace Facility, EPF). Его целью было возмещение расходов, понесенных странами-членами ЕС на оружие, переданное Киеву. В настоящее время объём фонда составляет 3,6 миллиарда евро, однако реальные выплаты из него странам ЕС, уже поставившим оружие, невелики, подчёркивают аккредитованные в Брюсселе дипломаты.

К примеру, Польша, предоставившая Еврокомиссии счета на 2,2 млрд евро за поставленные Киеву оружие, боеприпасы и военную технику (больше всех стран ЕС), получила пока только 27 млн ​​евро. Хотя счета-фактуры были представлены большинством стран ЕС, только шесть получили возмещение. Это Бельгия (900 тысяч евро), Греция (около 7 миллионов евро), Португалия (около 325 тысяч евро), Словения (257 тысяч евро) и Словакия (около 40 миллионов евро).

«EPF – это политическое достижение. Вчера мы единогласно приняли решение по седьмому траншу, который пойдет на рефинансирование военной помощи и обучение украинских военных в Польше. Однако на протяжении многих месяцев мы подчеркивали необходимость введения Фонда в действие. Бюрократия не работает должным образом, процедуры слишком медленные, а масштабы возврата слишком низкие», – заявил Анджей Садось.

Разочарованы и представители другие стран-членов ЕС.

«В политическом измерении увеличение EPF до 3,6 млрд евро – хороший шаг, но в плане реализации – всё выглядит катастрофически. Компенсация составляет 1% за уже осуществлённые поставки. Это слишком мало и слишком медленно», – подчеркнул один из них в комментарии польскому государственному информагентству PAP.

В ЕК отвечают, что детали платежей засекречены.

«Эта информация является конфиденциальной. К сожалению, мы не можем предоставить подробную информацию о возмещении в рамках Европейского фонда мира. Что касается процесса, то все запросы на возмещение проходят через расчетную палату, которая следит за тем, чтобы доставленное оборудование соответствовало потребностям, заявленным Вооруженными силами Украины», – сообщил представитель Еврокомиссии Петер Стано.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Европейский Союз ратифицировал выделение дополнительной военной помощи Киеву на 500 миллионов евро из так называемого «Европейского фонда мира».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Январь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть