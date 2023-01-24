Будапешт согласился с выделением Киеву миллионов на оружие. Что Венгрия получит взамен?

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Европейский Союз ратифицировал выделение дополнительной военной помощи Киеву на 500 миллионов евро из так называемого «Европейского фонда мира». Соответствующее решение было принято на заседании Совета Евросоюза на уровне глав МИД государств-членов ЕС.

Ранее предоставление седьмого подобного транша для Украины блокировала Венгрия, но 23 января Будапешт снял свои возражения – скорее всего, в обмен на разблокирование финансирования Венгрии из фондов ЕС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Транш на 500 миллионов евро был одобрен вместе с дополнительными 45 миллионами евро на «несмертельное оборудование» в качестве военной тренировочной миссии ЕС для Украины.

«Министры иностранных дел достигли политического соглашения о дополнительной военной поддержке Украины в рамках Европейского фонда мира. Мы остаемся непоколебимыми в нашей поддержке вооруженных сил Украины» – сообщили власти Швеции, которая с 1 января председательствует в Совете ЕС.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции в Брюсселе после заседания Совета ЕС заявил, что венгерское правительство не считает хорошей идеей дальнейшее увеличение поставок оружия Киеву, но в то же время не препятствует реализации этого Европейским союзом.

«Все решения, которые могут продлить войну или привести к потенциальной эскалации, противоречат нашим интересам. Доказано, что санкции заводят Европу в глухой угол», – сказал Сийярто, отметив, что Венгрия против усиления антироссийских санкций, особенно если они призваны ограничить сотрудничество Будапешта с Москвой в сфере ядерной энергетики.

Министр иностранных дел Венгрии сообщил, что на заседании Совета ЕС он обратился за помощью, так как, по его мнению, в последние недели имеет место концентрированные и серьезные атаки на венгерскую общину на Западе Украины.

«Каждая страна, которая хочет стать членом Европейского Союза, должна соблюдать общие европейские правила. Защита и обеспечение прав национальных меньшинств является абсолютной ценностью, а также европейским обязательством» – заявил Сийярто.

По его мнению, антивенгерские действия Киева затрудняют принятие решений, «требующих жертв от Венгрии при помощи Украине».

При этом венгерские комментаторы отмечают, что вопрос языковых и образовательных прав венгров Закарпатья был для Будапешта лишь удобным поводом для блокирования военной помощи Киеву. По их мнению, на самом деле торг идёт за более чем 35 миллиардов евро из бюджета и фондов ЕС, выделение которых Венгрии заморожено под предлогом «нарушения принципов верховенства права».

Так, в декабре минувшего года Будапешт блокировал выделение Киеву помощи от ЕС в сумме 18 миллиардов евро, и снял свои возражения после обещаний Брюсселя разморозить часть средств для Венгрии.

При этом Венгрия рассчитывает, что причитающиеся ей средства из европейских фондов на сумму в несколько миллиардов евро будут разблокированы Еврокомиссией (ЕК) в апреле или мае 2023 года.

Ранее венгерский министр Тибор Наврачич, курирующий в правительстве страны вопросы развития территорий и распределения средств из фондов ЕС, сообщил, что парламент Венгрии планирует принять последний пакет законов, необходимых для реализации мер, согласованных с Еврокомиссией, в конце марта.

«Комиссия заявила, что если этот срок будет соблюден, то приостановка финансирования может быть отменена в апреле или мае», – сказал Наврачич.

По его словам, «ЕК также заинтересована в том, чтобы довести эту процедуру до конца».

Как сообщал «ПолитНавигатор», в МИД Венгрии потребовали от властей Украины прекратить «зверства» против этнических венгров на Закарпатье, «недопустимые» для страны, стремящейся в ЕС.