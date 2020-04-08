Брюссельских бомжей поселят в Европарламенте

08.04.2020, Москва, Олег Кравцов

Часть здания Европарламента в Брюсселе будет предоставлена для размещения бездомных.

Об этом, сообщает РИА Новости, заявил председатель Европарламента Давид Сассоли.

Кроме того, кухни Европарламента будут ежедневно готовить свыше тысячи блюд для нуждающихся и медиков, которые ведут борьбу с распространением коронавирусной инфекции.

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