08.04.2020, Москва, Олег Кравцов
Брюссельских бомжей поселят в Европарламенте
Часть здания Европарламента в Брюсселе будет предоставлена для размещения бездомных.
Об этом, сообщает РИА Новости, заявил председатель Европарламента Давид Сассоли.
Кроме того, кухни Европарламента будут ежедневно готовить свыше тысячи блюд для нуждающихся и медиков, которые ведут борьбу с распространением коронавирусной инфекции.
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Как сообщал ПолитНавигатор, соцсети шокировало фото бомжей в центре Киева.
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