09.02.2019, Киев, Михаил Рябов

Пользователи социальных сетей обсуждают снимки Бессарабской площади в центре Киева, где запечатлены бездомные, греющиеся возле вентиляционных шахт подземного торгового центра, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Это центр Киева, друзья, Бессарабская площадь, Это все, друзья, результат работы майданной власти… На большее, чем довести всю страну до нищеты и геноцида, они не способны», – комментирует общественница Инна Иваночко.

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