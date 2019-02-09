09.02.2019, Киев, Михаил Рябов
Киев, Украина, Экономика коллапса
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Соцсети шокировало фото бомжей в центре Киева
Пользователи социальных сетей обсуждают снимки Бессарабской площади в центре Киева, где запечатлены бездомные, греющиеся возле вентиляционных шахт подземного торгового центра, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Это центр Киева, друзья, Бессарабская площадь, Это все, друзья, результат работы майданной власти… На большее, чем довести всю страну до нищеты и геноцида, они не способны», – комментирует общественница Инна Иваночко.
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Метки: Бессарабская площадь, бомжи
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Просьба к читателям поддержать работу модератора:
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13:44 9 февраляВ Киеве угрожают устроить погром УПЦ МП в ответ на выселение филаретовцев в Крыму
21:48 8 февраляАкция «Крым – це Украина» собрала горстку «свидомых» на Майдане
18:20 8 февраля«В моём мирном плане места Крыму нет» – Медведчук
16:36 8 февраляУкраина готовится сорвать выборы провокацией на границе с Крымом
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14:13 9 февраляВ Киеве прощаются с Донбассом
13:25 9 февраляКоммунисты заявили о новом теракте в ДНР
12:52 9 февраляРоссия выйдет к Днепру за неделю
23:27 8 февраляУкраинское посольство в Лондоне закатило истерику из-за двух слов в газете
22:37 8 февраляВСУ нанесли удар по ремонтной бригаде и журналистам
22:24 8 февраляВслед за Еленой Бойко из России могут выслать организатора гумконвоев Донбассу
21:29 8 февраляВ ДНР серьезные потери: ВСУ накрыли бойцов, спасавших мирных жителей
21:21 8 февраляОчередной украинский военнослужащий перешёл на сторону республик
20:35 8 февраляВ ДНР сбили украинский беспилотник, корректировавший обстрелы ВСУ
20:02 8 февраляВ Москве назвали запоздалой идею Медведчука об автономии Донбасса
19:17 8 февраля«Молот» наказал ВСУшников, обстреливавших город в ДНР
18:34 8 февраляВ Донецке почтили память легендарного командира ополчения
18:20 8 февраля«В моём мирном плане места Крыму нет» – Медведчук
17:35 8 февраляВ ЕС открывается уже шестой Представительский центр ДНР
16:04 8 февраляВ ДНР ответили на унизительное решение Рады
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17:34 9 февраляУкраинский поэт, воспевавший КПСС, написал оду Порошенко
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17:09 9 февраляПолитика, доказавшего, что Майдан был переворотом, не пустили на выборы президента Украины
14:50 9 февраляСуркову напомнили слова: «Взять Крым и не взять Одессу – геополитическое преступление»
14:24 9 февраляДля Евросоюза Украина – это бомж с улицы
14:13 9 февраляВ Киеве прощаются с Донбассом
13:44 9 февраляВ Киеве угрожают устроить погром УПЦ МП в ответ на выселение филаретовцев в Крыму
13:10 9 февраляНачалась новая кампания за снос памятника Екатерине II в Одессе
12:52 9 февраляРоссия выйдет к Днепру за неделю
12:32 9 февраля«Я тебе башку снесу, если не добьют», – телезритель дозвонился Бабченко
12:18 9 февраляУкраинские СМИ соврали, будто Порошенко выиграл суд по взятке Трампу
23:58 8 февраляВ Москве осознали, что бандеровцев не остановить лекциями о европейских ценностях
23:27 8 февраляУкраинское посольство в Лондоне закатило истерику из-за двух слов в газете
22:52 8 февраляВероятность непризнания украинских выборов возрастает с каждым днем
22:37 8 февраляВСУ нанесли удар по ремонтной бригаде и журналистам
22:25 8 февраля«ОБСЕ распустить, наблюдателей на Украину не посылать» – Третьяков
22:24 8 февраляВслед за Еленой Бойко из России могут выслать организатора гумконвоев Донбассу
22:14 8 февраляБелоруссию обложили с трех сторон
21:48 8 февраляАкция «Крым – це Украина» собрала горстку «свидомых» на Майдане
21:29 8 февраляВ ДНР серьезные потери: ВСУ накрыли бойцов, спасавших мирных жителей
21:21 8 февраляОчередной украинский военнослужащий перешёл на сторону республик
21:00 8 февраляУкраинские летчики-испытатели перебираются в Россию
20:35 8 февраляВ ДНР сбили украинский беспилотник, корректировавший обстрелы ВСУ
20:19 8 февраляТымчук бьёт в набат: «Российские банки отжимают украинскую землю»
20:02 8 февраляВ Москве назвали запоздалой идею Медведчука об автономии Донбасса
19:17 8 февраля«Молот» наказал ВСУшников, обстреливавших город в ДНР
19:00 8 февраляМонтян обещает повеселиться на суде о половых членах майданщиков
18:41 8 февраляБелоруссия может потерять статус «доброго полицейского»
18:28 8 февраляСША попытаются протащить Порошенко
18:20 8 февраля«В моём мирном плане места Крыму нет» – Медведчук
17:25 8 февраляВ Киеве опасаются, что новый состав Европарламента изменит отношение к Украине и России
17:10 8 февраляКонструкторы украинских БТРов сбежали в Россию
16:50 8 февраляПесков понес очередную пургу по Украине
16:36 8 февраляУкраина готовится сорвать выборы провокацией на границе с Крымом
16:21 8 февраляУкраина обвинила ОБСЕ в подыгрывании «сценариям ползучей легитимизации кражи Крыма»
16:04 8 февраляВ ДНР ответили на унизительное решение Рады
15:48 8 февраляЖена Луценко устроила очередной пир во время чумы
15:32 8 февраляЛуганск передал Украине более 30 заключенных
14:58 8 февраляПорошенко начал кошмарить Тимошенко
14:52 8 февраляВоробандеровцы обкатали новую схему заработка на газе
14:46 8 февраляСкабеева рассказала, что делает СБУ с участниками ток-шоу
14:38 8 февраляУкраинская верхушка: Массовое бегство населения – обычная европейская практика
14:28 8 февраляЮлия Тимошенко выступила против России
14:16 8 февраляСША готовят атаку на Шрёдера, чтобы заткнуть «Северный поток–2»
13:53 8 февраляСоциологи Лукашенко сообщили о языковом расколе
13:20 8 февраляНовая надежда украинских самостийников: Нас спасёт канадская диаспора!
13:14 8 февраляПосольство США гадит Крыму синхронно с Украиной
13:07 8 февраляУкраинский пропагандон клеймит Киселёва и Соловьёва за беспринципность
12:56 8 февраляГордон озвучил дьявольский план захвата Украины
18:42 9 февраляПорошенко объявил старт «генеральной битве» с Путиным
17:14 9 февраляТри сценария будущего Украины: Все плохие
14:50 9 февраляСуркову напомнили слова: «Взять Крым и не взять Одессу – геополитическое преступление»
13:44 9 февраляВ Киеве угрожают устроить погром УПЦ МП в ответ на выселение филаретовцев в Крыму
12:52 9 февраляРоссия выйдет к Днепру за неделю
12:32 9 февраля«Я тебе башку снесу, если не добьют», – телезритель дозвонился Бабченко
23:58 8 февраляВ Москве осознали, что бандеровцев не остановить лекциями о европейских ценностях
22:52 8 февраляВероятность непризнания украинских выборов возрастает с каждым днем
22:25 8 февраля«ОБСЕ распустить, наблюдателей на Украину не посылать» – Третьяков
22:24 8 февраляВслед за Еленой Бойко из России могут выслать организатора гумконвоев Донбассу
22:14 8 февраляБелоруссию обложили с трех сторон
21:48 8 февраляАкция «Крым – це Украина» собрала горстку «свидомых» на Майдане
21:46 8 февраляСША превратили газ в оружие геополитической войны
21:00 8 февраляУкраинские летчики-испытатели перебираются в Россию
18:41 8 февраляБелоруссия может потерять статус «доброго полицейского»
18:20 8 февраля«В моём мирном плане места Крыму нет» – Медведчук
18:12 8 февраляДерипаска обеспечил самый большой успех Трампа
17:25 8 февраляВ Киеве опасаются, что новый состав Европарламента изменит отношение к Украине и России
17:10 8 февраляКонструкторы украинских БТРов сбежали в Россию
16:50 8 февраляПесков понес очередную пургу по Украине
16:36 8 февраляУкраина готовится сорвать выборы провокацией на границе с Крымом
16:21 8 февраляУкраина обвинила ОБСЕ в подыгрывании «сценариям ползучей легитимизации кражи Крыма»
14:46 8 февраляСкабеева рассказала, что делает СБУ с участниками ток-шоу
14:28 8 февраляЮлия Тимошенко выступила против России
14:16 8 февраляСША готовят атаку на Шрёдера, чтобы заткнуть «Северный поток–2»
13:36 8 февраляКрым прорвёт блокаду по важному направлению
13:14 8 февраляПосольство США гадит Крыму синхронно с Украиной
13:07 8 февраляУкраинский пропагандон клеймит Киселёва и Соловьёва за беспринципность
12:52 8 февраляCенатор призвал готовиться к «отрыву Украины» – не уточнив, в каких границах
12:28 8 февраляУ Гордона – новые небылицы о кознях Путина
12:21 8 февраляБелоруссии придётся сделать выбор
11:18 8 февраляВозвращать Донбасс уже некуда
9:45 8 февраляНаблюдатели из России попробуют прорваться в Киев, несмотря на запрет Украины
9:19 8 февраляФранция готовит бомбу под «Северный поток»
8:16 8 февраляНа старые грабли: РФ второй раз отправляет на Евровидение певца, не признававшего Крым
23:50 7 февраляВ Киеве увидели, как Донбасс окончательно уходит под “зонтик” России
23:33 7 февраляПолитбюро 2.0 и операторы слива: Почему в России «рулит телега»
22:53 7 февраляВ Москве шокированы наглостью эстонских русофобов
20:32 7 февраляМосква и Киев переходят в стадию российско-грузинских отношений 2007 года
19:14 7 февраляКрымский мост лишил Украину хамсы, а рыбохрана – тюльки
18:11 7 февраляЗадержан облапошивший крымчан аферист-застройщик
17:18 7 февраляВ Киеве паника: «Янукович возвращается в президенты»
17:01 7 февраляГермания и Франция признали, что жители Донбасса все меньше ощущают себя гражданами Украины
16:39 7 февраляGoogle ответил за Крым
16:23 7 февраляКиев наплевал на волю США
15:44 7 февраляВ Москве пообещали скорый конец «украинскому сборищу гопников»
15:11 7 февраляНа Украине прошла акция в поддержку Японии по спору за Курильские острова
14:58 7 февраляБабченко: Буду с «Абрамса» в Москве раздавать тушенку нищим русским за лозунг «Слава Украине»
14:38 7 февраляПротив России возобновился телефонный террор
14:16 7 февраляКоммунисты потребовали правдиво увековечить память Ельцина
13:44 7 февраляТест для Госдумы: Поддержит ли большинство недопущение аферы имени Дерипаски?
13:14 7 февраляВ политику России возвращается аналог Стрелкова
12:59 7 февраляПорошенко украл лозунг у Путина
12:33 7 февраляКарасёв подбадривает «свидомых»: Нас возьмут в НАТО как Турцию!
11:59 7 февраляКремль призвали оставить тщетные надежды о «возвращении всей Украины»
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