Буданов назвал теракты ГУР «успешным продвижением» ВСУ на Крым

Украина выпала из графика, но не отказалась от планов захватить Крым.

Об этом в эфире запрещенного в России дочернего ресурса «Радио Свобода», антироссийского проекта «Крым. Реалии» заявил глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ранее несколько раз сдвигавший сроки «освобождения» Крыма Буданов заявил, что ВСУ «выпали из графика».

«Да, выпали из графика. Да, к сожалению, надо признать, что события развиваются медленнее, чем должны быть по всем расчетам. Но имеем то, что имеем. Вместе с тем, можно сказать, что уверенно мы движемся вперед, это публичной стала информация. Но если посмотреть на Крым и на тот уровень боевых действий, которые происходят на территории полуострова, то вы поймете, что не с чем сравнивать по сравнению с 2022-м, я уже не говорю о периоде с 2014-го по 2022 год. То есть мы идем к цели. Да, медленнее, чем хотелось, медленнее, чем рассчитывали, но идем», – заявил Буданов.