Буданов назвал теракты ГУР «успешным продвижением» ВСУ на Крым

Анатолий Лапин.  
24.08.2023 17:12
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Крым, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Терроризм, Украина


Украина выпала из графика, но не отказалась от планов захватить Крым.

Об этом в эфире запрещенного в России дочернего ресурса «Радио Свобода», антироссийского проекта «Крым. Реалии» заявил глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина выпала из графика, но не отказалась от планов захватить Крым. Об этом в...

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Ранее несколько раз сдвигавший сроки «освобождения» Крыма Буданов заявил, что ВСУ «выпали из графика».

«Да, выпали из графика. Да, к сожалению, надо признать, что события развиваются медленнее, чем должны быть по всем расчетам. Но имеем то, что имеем. Вместе с тем, можно сказать, что уверенно мы движемся вперед, это публичной стала информация. Но если посмотреть на Крым и на тот уровень боевых действий, которые происходят на территории полуострова, то вы поймете, что не с чем сравнивать по сравнению с 2022-м, я уже не говорю о периоде с 2014-го по 2022 год. То есть мы идем к цели. Да, медленнее, чем хотелось, медленнее, чем рассчитывали, но идем», – заявил Буданов.

Напомним, накануне он анонсировал новые диверсии, направленные против российской власти в Крыму.

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