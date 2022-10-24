Буданов: Русские готовятся к обороне и не собираются сдавать Херсон

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Пока не наблюдается признаков того, что российская армия собирается оставить Херсон.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил руководитель Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов, отвечая на вопрос, что стоит за словами командующего СВО Сергея Суровикина о возможности принятия тяжелых решений по Херсону.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Он готовит основу для того, чтобы, если будет принято решение по сдаче города или их просто выбьют оттуда, чтобы основа была подготовлена ​​и как-то сгладить это все. Но вместе с тем я не могу вам сказать, что прямо сейчас они из Херсона убегают. Нет, такого нет», – сказал Буданов в интервью «УП».

При этом объявленную эвакуацию гражданских из Херсона он считает «информационной операцией и манипуляцией».

«То есть создают иллюзию того, что все пропало. Вместе с тем они наоборот заводят туда новые военные подразделения и готовят улицы города к обороне. То есть они понимают, что если мы возьмем хотя бы контроль над каховской дамбой, которая единственная сегодня полноценно функционирующая транспортная артерия, им предстоит принимать очень быстро решение. Либо очень-очень быстро покидать город и выходить, либо они рискуют оказаться в той ситуации, в которой раньше оказались наши подразделения в Мариуполе. Ситуация несколько иная, но концептуально будет очень похожа. И вот понимая это все, они готовят почву, чтобы, если потребуется, очень быстро оттуда выйти. Однако они не готовятся к выходу сейчас, они готовятся к обороне», – резюмировал начальник ГУР.